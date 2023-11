Nota della redazione

Ripubblichiamo la traduzione di un articolo uscito sul giornale dell* nostr* compagn* tedesch* “Klasse Gegen Klasse” il 31 maggio del 2021. Alla luce della nuova situazione dettata dall’offensiva “tempesta di Al Aqsa”, riteniamo sia fondamentale identificare non solo il campo con cui solidarizzare nello scenario di scontro tra lo Stato razzista neocoloniale di Israele e la resistenza palestinese, ma approfondire l’analisi dei rapporti di classe nella regione, un qualcosa di caratteristico nella visione marxista della storia e di cui spesso si perde traccia in molti dei commenti che vengono prodotti in questi momenti di crisi. La situazione in cui si trova il proletariato israeliano è soggetta a una serie di peculiarità che rendono l’identificazione di una corretta strategia organizzativa tanto difficile quanto necessaria, specie per il rapporto spesso contraddittorio che assume la classe lavoratrice israeliano-ebraica rispetto ad altri strati della classe lavoratrice che si possono trovare nello stato sionista, a partire da quello arabo, ma senza dimenticare quello composto da lavoratori e lavoratrici migranti di decine di paesi, che quotidianamente vivono in condizioni infinitamente più precarie delle proprie controparti documentate. Effettuare analisi di questo tipo non è un’attività velleitaria, un esercizio manieristico atto a stimolare dibattiti di matrice intellettuale: si tratta, invece, di inserirsi in una tradizione di dibattito volta ad identificare strategie che possano finalmente spezzare, materialmente ed ideologicamente, l’assedio sionista della comunità palestinese, delineando correttamente i rapporti reali che esistono in seno ai vari settori della popolazione che oggi occupano la regione palestinese: rapporti reali basati sulle necessità di autosostentamento dello stato di Israele, uno stato capitalista che solo può reggersi sull’oppressione, la separazione e l’inquadramento della classe lavoratrice su cui governa. Per questo motivo, solo da quei settori che tengono in vita tale stato, con il proprio lavoro sfruttato, si può ricominciare a pensare non solo a orizzonti di resistenza ad oltranza, ma a vere e proprie prospettive di vittoria, immaginando come andare a colpire i nodi cruciali su cui tutto il sistema di Apartheid si regge.

***

Mentre l’esercito israeliano commetteva un altro massacro a Gaza, a Tel Aviv ci sono state proteste contro la guerra; tuttavia, gran parte della società israeliana sostiene la guerra e l’occupazione. I socialisti stanno discutendo se ci si possa aspettare qualcosa dalla classe operaia in Israele. La politica rivoluzionaria deve opporsi all’imperialismo, ma deve comunque lottare per una prospettiva di classe.

31 maggio 2021. L’esercito israeliano ha commesso un altro orribile massacro a Gaza. Si stima che 248 persone a Gaza siano state uccise dai razzi, tra cui 66 bambini. Interi condomini sono stati rasi al suolo.

Durante la guerra, ci sono state diverse proteste a Tel Aviv, Jaffa e altre città israeliane, con ebrei e arabi che si sono riuniti per chiedere la pace. Ma questi segnali di speranza non devono distrarci dal fatto che la maggioranza della società israeliana oggi sostiene il regime di occupazione, con tutta la violenza sistematica e brutale che comporta. Un sondaggio, ad esempio, ha mostrato che il 72% degli israeliani rifiuta un cessate il fuoco.

In questo contesto, si è rinnovato il dibattito tra i socialisti di lingua inglese sul ruolo potenziale della classe operaia israeliana nella lotta di liberazione. Sulla rivista New Politics, Daniel Fischer, Brian Bean e Moshe Machover hanno recentemente scritto su questa questione, incentrata sul volume ”Palestine: A Socialist Introduction”. I lavoratori israeliani possono essere un alleato della lotta di liberazione palestinese? Se sì, a quali condizioni?

Capitalismo e colonialismo

Israele è una società capitalista di classe. Una piccola minoranza possiede i mezzi di produzione, mentre la grande maggioranza deve vendere la propria forza lavoro per sopravvivere. Esiste una contraddizione inconciliabile tra chi ha e chi non ha, che a volte si manifesta sotto forma di scioperi e proteste sociali.

Ma la situazione in Israele è più complessa. Sin dalla sua fondazione, lo Stato di Israele è stato uno strumento di oppressione e pulizia etnica della popolazione palestinese. Milioni di palestinesi vivono sotto occupazione militare, mentre altri milioni vivono in esilio e altri vivono come cittadini di seconda classe in Israele. Queste diverse forme di oppressione, che persino le ONG borghesi hanno iniziato a chiamare apartheid, sono mantenute con brutale violenza.

Oltre al milione circa di cittadini israeliani non ebrei, che sono soggetti a diverse forme di discriminazione legale, ci sono anche circa mezzo milione di lavoratori immigrati dalla Thailandia, dalle Filippine, dalla Romania e da altri Paesi. Questi immigrati legali non hanno la possibilità di stabilirsi nel Paese e possono essere espulsi per un capriccio. Inoltre, decine di migliaia di richiedenti asilo non hanno alcun diritto.

I lavoratori ebrei israeliani sono noti per gli scioperi. Nel dicembre 2017, ad esempio, centinaia di migliaia di persone hanno scioperato per mezza giornata per protestare contro i licenziamenti dell’azienda farmaceutica Teva. Ma questi scioperi non includono i settori più sfruttati della classe operaia. In effetti, Israele non ha mai avuto sindacati nel senso tradizionale del termine, cioè organizzazioni di tutti i lavoratori a prescindere dalla loro origine.

La federazione sindacale israeliana Histadrut, inoltre, ha sempre fatto parte del progetto sionista di espulsione della popolazione autoctona della Palestina e di costruzione di una società esclusivamente ebraica. Pertanto, questo “sindacato” non si è mai occupato principalmente di questioni relative ai salari o alle condizioni di lavoro – la sua priorità era escludere i lavoratori palestinesi dal mercato del lavoro. Questo progetto, in origine, venne denominato Kibbush Ha’avoda (la conquista del lavoro) e mirava a costruire una classe operaia esclusivamente ebraica.

Strumenti del loro stesso sfruttamento

La maggior parte del movimento operaio israeliano-ebraico è alleato con i suoi sfruttatori in nome dell’ “unità nazionale” sionista. I pregiudizi sciovinisti di quei lavoratori che vi sono inclusi li dividono dagli altri lavoratori e li rendono strumenti del loro stesso sfruttamento.

Karl Marx ha riconosciuto questo problema quando ha esaminato la classe operaia britannica e il suo rapporto con i lavoratori oppressi della colonia irlandese:

Ogni centro industriale e commerciale in Inghilterra possiede ora una classe operaia divisa in due campi ostili, i proletari inglesi e i proletari irlandesi. L’operaio inglese comune odia l’operaio irlandese in quanto concorrente che abbassa il suo standard di vita. Nei confronti dell’operaio irlandese si considera un membro della nazione dominante e di conseguenza diventa uno strumento degli aristocratici e dei capitalisti inglesi contro l’Irlanda, rafforzando così il loro dominio su di sé. Nutre pregiudizi religiosi, sociali e nazionali nei confronti del lavoratore irlandese. Il suo atteggiamento nei suoi confronti è molto simile a quello dei “bianchi poveri” nei confronti dei negri negli ex stati schiavisti degli Stati Uniti. L’irlandese lo ripaga con gli interessi del suo stesso denaro. Vede nell’operaio inglese sia il complice che lo stupido strumento dei governanti inglesi in Irlanda. Questo antagonismo è tenuto artificialmente vivo e intensificato dalla stampa, dalla religione organizzata, dai giornali comici, in breve da tutti i mezzi a disposizione delle classi dominanti. Questo antagonismo è il segreto dell’impotenza della classe operaia inglese, nonostante la sua organizzazione. È il segreto con cui la classe capitalista mantiene il suo potere.



I comunisti hanno capito che, per liberarsi, il movimento operaio doveva lottare attivamente contro ogni forma di oppressione nazionale. Lenin lo disse in modo succinto: “Può una nazione essere libera se opprime altre nazioni? Non può”.

I lavoratori in Israele devono affrontare numerosi problemi sociali: affitti gonfiati, salari stagnanti, licenziamenti e insicurezza. L’idea che questi problemi possano essere risolti senza affrontare il regime di occupazione nei territori palestinesi è un’illusione reazionaria.

Gli Indignados di Israele

A metà del 2011, in Israele sono iniziate proteste sociali di massa. Ispirandosi al movimento 15M, agli Indignados nello Stato spagnolo e a Occupy Wall Street negli Stati Uniti, centinaia di migliaia di persone hanno iniziato a occupare le piazze di Tel Aviv. In alcuni momenti, fino al 10% dell’intera popolazione israeliana partecipava alle manifestazioni.

I leader piccolo-borghesi di questo movimento volevano affrontare la crisi degli alloggi, del costo della vita e il deterioramento dei servizi pubblici, ignorando la questione dell’occupazione. Agli attivisti con cartelli che chiedevano “giustizia sociale anche per i palestinesi” è stato detto di andarsene.

Di conseguenza, il movimento è finito rapidamente in un vicolo cieco. Benjamin Netanyahu, il Primo Ministro di estrema destra di allora e di oggi, disse che c’erano un sacco di case a prezzi accessibili per gli israeliani – dovevano solo trasferirsi negli insediamenti in Cisgiordania. I leader della protesta non avevano alcuna risposta. A causa del loro sciovinismo, il più grande movimento sociale della storia di Israele è stato sconfitto senza ottenere nulla.

Questo è un esempio perfetto del perché i marxisti non si limitano a lottare per gli interessi economici dei lavoratori. Non ci occupiamo solo di sfruttamento, ma anche di ogni tipo di oppressione. Solo la lotta contro tutte le forme di oppressione – sessismo, razzismo, omotransfobia, colonialismo, eccetera – può unire la classe operaia. Come Lenin amava sottolineare, solo le persone che godono di uguali diritti possono formare un’alleanza volontaria e solida. Come disse famosamente:

l’ideale del socialdemocratico non deve essere il segretario del sindacato, ma il tribuno del popolo, capace di reagire a ogni manifestazione di tirannia e di oppressione, ovunque essa si manifesti, indipendentemente dallo status o dalla classe del popolo in cui si manifesta.

Contro l’economicismo

Alcuni socialisti ritengono che l’unità della classe operaia possa svilupparsi più o meno automaticamente attraverso la lotta comune dei lavoratori ebrei e arabi. Un esempio di questo orientamento è fornito da Alternativa Socialista Internazionale e dal suo gruppo israeliano Maavak Sozialisti (Lotta Socialista). Essi scrivono: “se i lavoratori ebrei e palestinesi adottano un approccio solidale nei confronti delle reciproche battaglie, si possono sviluppare legami e solidarietà con reciproco vantaggio”. Per convincere i lavoratori ebrei a questo tipo di unità, chiedono una “soluzione socialista a due Stati”: vogliono una Palestina socialista indipendente accanto a un Israele socialista. Dicono di difendere il diritto all’autodeterminazione nazionale per tutti – in realtà, ignorano la massima di Lenin di distinguere chiaramente tra il nazionalismo degli oppressi e il nazionalismo degli oppressori. Una posizione del genere è in realtà solo un rozzo economismo.

L’idea che i lavoratori israeliani e palestinesi abbiano gli stessi interessi può essere vera in senso estremamente astratto – tutti i lavoratori del mondo hanno un interesse storico oggettivo a rovesciare il capitale – ma la politica rivoluzionaria deve sempre partire dalla realtà concreta.

In questo caso, la realtà concreta è che i lavoratori israelo-ebraici ricevono numerosi privilegi dal supersfruttamento degli altri lavoratori della regione attraverso l’imperialismo. Un lavoratore israeliano che vive in un insediamento in Cisgiordania può facilmente avere un tenore di vita dieci volte superiore a quello di un lavoratore palestinese a pochi metri di distanza. Questo, al di là del fatto che solo quest’ultimo vive sotto un regime di occupazione in cui i soldati possono sfondare la sua porta nel cuore della notte. Uno dei due ha una casa protetta da uno Stato pesantemente militarizzato, mentre la casa dell’altro può essere demolita da quello stesso Stato. Anche se i due vivono a breve distanza, l’occupazione crea un enorme muro che non può essere superato con un riferimento ad astratti interessi di classe.

Non si tratta di un fenomeno nuovo. Un secolo fa, Lenin studiò come l’imperialismo tragga i suoi superprofitti dalle colonie e dalle semicolonie per dare le briciole ai lavoratori delle metropoli. Il capitalismo crea sempre gerarchie di ogni tipo all’interno della classe operaia e l’imperialismo accentua queste divisioni. I lavoratori bianchi negli Stati Uniti godono di alcuni privilegi basati sul supersfruttamento dei lavoratori neri; i lavoratori tedeschi beneficiano in misura limitata del saccheggio dei paesi semicoloniali da parte dell’imperialismo tedesco; i lavoratori maschi fanno meno lavoro riproduttivo perché le lavoratrici sono costrette a farne di più; e così via. Questi meccanismi esistono in ogni paese capitalista, ma le gerarchie in Israele sono particolarmente evidenti.

Tali divisioni all’interno della nostra classe devono essere combattute ovunque. L’avanguardia della classe operaia ha bisogno di fazioni rivoluzionarie che si oppongano coerentemente a tutte le forme di sciovinismo e di oppressione. Questo compito è ovviamente particolarmente difficile in Israele. I lavoratori rivoluzionari in Israele devono riconoscere il diritto dei palestinesi all’autodeterminazione e rifiutare i propri privilegi. Questo non significa sostenere un finto “Stato palestinese” in un ghetto controllato da Israele, ma lottare per il diritto al ritorno di tutti i rifugiati palestinesi e creare un unico Stato palestinese con pari diritti per tutti. Solo una radicale trasformazione sociale della regione, con il rovesciamento della borghesia israeliana e delle dittature arabe, potrebbe fornire una base sociale per una soluzione veramente democratica.

Fare un appello astratto ai palestinesi affinché si uniscano ai lavoratori israeliani “per un vantaggio reciproco” è una frase vuota. Se i palestinesi seguissero un simile appello, non si unirebbero a un’alleanza con compagni di lavoro alla pari. Piuttosto, getterebbero via i loro più elementari diritti democratici.

Allo stesso modo, invitare i lavoratori israeliani a unirsi ai palestinesi mantenendo la loro “autodeterminazione” nella forma dello Stato sionista significherebbe lottare per un “socialismo” che mantiene una profonda disuguaglianza tra i diversi popoli. Non sarebbe affatto un socialismo.

Non c’è da stupirsi che questo tipo di “unità di classe” basata sull’ignorare l’elefante nella stanza, ovvero il regime di occupazione, abbia fatto pochi progressi. Lev Trotsky ha chiarito questo punto in una discussione con i rivoluzionari del Sudafrica, in condizioni simili di apartheid:

Il peggior crimine da parte dei rivoluzionari sarebbe quello di fare le più piccole concessioni ai privilegi e ai pregiudizi dei bianchi. Chi dà il dito mignolo al diavolo dello sciovinismo è perduto.

Per una prospettiva di classe

Tuttavia, i socialisti possono commettere l’errore opposto quando sostengono che i lavoratori in Israele, a causa del loro status di colonialisti, non possono assolutamente svolgere un ruolo rivoluzionario. Brian Bean piega troppo il bastone con una definizione essenzialista, scrivendo che “la classe operaia israeliana è un colonialista, un collaboratore attivo del capitalismo israeliano nel continuo progetto di pulizia etnica e di occupazione dell’apartheid israeliano”.

È certamente vero che non possiamo aspettarci che gli impulsi rivoluzionari nella regione provengano dai lavoratori più privilegiati, quelli israelo-ebraici. La storia delle rivoluzioni dimostra che in genere sono i più oppressi – coloro che hanno più da guadagnare da una trasformazione sociale – ad essere in prima linea nei moti rivoluzionari, ispirando i pesanti battaglioni della classe operaia a unirsi alla lotta. Ma sarebbe sbagliato supporre che tutti i lavoratori ebrei israeliani rimarranno per sempre fedeli al blocco sionista.

Potremmo considerare la seguente ipotesi. All’inizio del 2011, quando le masse lavoratrici egiziane scesero in piazza per rovesciare l’odiata dittatura di Hosni Mubarak, da tempo alleato di Israele secondo i rapporti provenienti dal territorio, ciò fu accolto con sorprendente entusiasmo in Israele. Molti si chiesero se anche i leader corrotti di Israele potessero essere rovesciati. Questo era il risultato di una situazione rivoluzionaria iniziale, in cui i lavoratori egiziani avevano mosso i primi passi sulla scena come forza politica, con scioperi nelle fabbriche tessili di Mahalla e sul Canale di Suez.

Cosa sarebbe successo se la classe operaia egiziana (o giordana, siriana, iraniana…) avesse preso il potere politico? Allora numerosi proletari israelo-ebraici – nonostante i loro privilegi e nonostante l’ideologia sionista – potrebbero essere coinvolti in un fronte con i loro fratelli di classe nella regione per rovesciare il loro governo borghese. Questo sarebbe l’inizio di una lotta per una Palestina socialista unita, come parte di una Federazione socialista del Medio Oriente, che includa una Palestina socialista. Negli anni Sessanta, con le rivolte in tutto il mondo a dare ispirazione ai lavoratori e ai giovani, ci furono segni di rottura di settori della società israeliana con il sionismo e di lotta per una prospettiva internazionalista e rivoluzionaria. Questo ha preso forma, ad esempio, con il gruppo semi-trotzkista Matzpen che ha collaborato con il Fronte Democratico per la Liberazione della Palestina. Ciò non ha rappresentato l’assunzione da parte della classe operaia israelo-ebraica della guida della lotta per la rivoluzione, ma ha dimostrato che, in un’ondata di lotte rivoluzionarie, il blocco sionista potrebbe iniziare a frammentarsi lungo linee di classe. Siamo convinti che questa strada possa essere percorsa di nuovo in futuro.

Tuttavia, dobbiamo sottolineare che la condizione per questa unità tra i palestinesi e un potenziale settore minoritario della classe operaia israeliana non può essere trovata adattandosi ai pregiudizi sciovinisti esistenti nei lavoratori israeliani; è esattamente il contrario, ossia: solo quando i lavoratori israeliani rifiuteranno completamente il loro Stato-nazione oppressore potranno diventare un fattore di trasformazione socialista della regione. Ciò significa, soprattutto, rifiutare qualsiasi prospettiva di “autodeterminazione” nella forma di uno Stato sionista – e in particolare l’utopia reazionaria di un “Israele socialista”. L’obiettivo deve essere una Palestina socialista che garantisca uguali diritti ai lavoratori di tutte le nazionalità.

Quando la lotta palestinese per la liberazione nazionale si combina con un programma di liberazione sociale, che mira a rovesciare non solo il sionismo, ma anche tutti i regimi repressivi e filo-imperialisti della regione, allora si aprirà un potenziale di crepe nel blocco sionista. Questo programma socialista è fondamentale per evitare uno scenario come quello del Sudafrica, dove la lotta contro l’apartheid è stata vittoriosa, ma ha portato a un regime neoliberale meno esplicitamente razzista che ha mantenuto l’orribile oppressione e lo sfruttamento della grande maggioranza dei neri. In definitiva, solo una Palestina socialista come parte della Federazione socialista del Medio Oriente, che rompa completamente con tutte le potenze imperialiste, può garantire una pace duratura, ed è per questo che i trotskisti si sono sempre battuti.

Nathaniel Flakin

Questo articolo fa parte del numero 6, ottobre 2023, della rivista Egemonia.