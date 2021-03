Trovate nel nostro canale youtube, nella playlist “Seminario – La nascita del PCd’I tra la sconfitta del Biennio Rosso e l’ascesa fascista”, le relazioni e le repliche del seminario che come FIR-La voce delle lotte e Marxpedia abbiamo tenuto lo scorso 7 febbraio su zoom.

Il 21 gennaio 2021 è caduto il centesimo anniversario della fondazione del Partito Comunista d’Italia, sezione dell’Internazionale Comunista. Un partito che si dava come obiettivo reale la rivoluzione socialista in Italia, come parte del processo mondiale di abbattimento del capitalismo, come unica soluzione progressiva alla terribile epoca di crisi, guerre e rivoluzioni che l’imperialismo aveva imposto al globo intero.

Una sfida e una scommessa che nacque nel difficile periodo di riflusso del movimento operaio dopo l’occupazione delle fabbriche del Biennio Rosso, e che si dovette scontrare da subito con l’azione delle squadracce, l’ascesa politica del fascismo e gli insuccessi della rivoluzione nel resto d’Europa.

Un’occasione per approfondire il contesto storico in cui nacque il Partito Comunista d’Italia, sezione dell’Internazionale Comunista, acquisendo strumenti per pensare la politica di oggi.