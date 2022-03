Da diversi giorni, video e reportage hanno mostrato le code di profughi ucraini verso l’Europa, e in particolare il trattamento razzista dei rifugiati provenienti da Africa, India e Afghanistan alle frontiere dell’Ucraina. Esigiamo l’apertura delle frontiere!

Mentre più di 500.000 persone hanno lasciato il suolo ucraino dall’inizio dell’invasione russa secondo le Nazioni Unite, più della metà delle quali sono entrate in Polonia, i cittadini dei paesi africani, del Maghreb ma anche dell’Afghanistan o i cittadini indiani sembrano affrontare un trattamento razzista da parte delle guardie di confine.

Anche se la Polonia nega tale trattamento, negli ultimi giorni, decine di video pubblicati sui social network mostrano rifugiati non europei bloccati alle frontiere dell’Ucraina con Polonia, Slovacchia e Romania. Questi ultimi si vedono rifiutare l’accesso ai treni e sono talvolta repressi con la violenza. Infatti, la priorità è data ai cittadini europei, e quindi ai rifugiati ucraini bianchi, che desiderano lasciare il paese.

Tra le persone coinvolte, molti studenti di origine africana o indiana raccontano le loro difficoltà, bloccati contro la loro volontà sul territorio ucraino. “I cittadini dell’Unione Europea hanno il diritto di attraversare, ma non noi. Siamo africani. Non abbiamo il diritto di attraversare. Fa molto freddo. Vi chiediamo di aiutarci”, ha detto un giovane uomo bloccato alla frontiera con centinaia di altri rifugiati africani in un post.

In un video pubblicato su Twitter il 26 gennaio e visto più di 670.000 volte, alle persone di colore viene direttamente impedito dalle autorità ucraine di salire sui treni, maltrattandole.

The official visuals of Ukrainians blocking Africans from getting on trains. #AfricansinUkraine pic.twitter.com/hJYpM3LY0A

Negli ultimi giorni, molti video simili sono stati raccolti dietro il #AfricansinUkraine. Scene di violenza e discriminazione vergognose e chiaramente razziste. Tra le centinaia di cittadini africani in attesa alle frontiere, senza risorse, persone con bambini piccoli come questa giovane donna seduta al freddo, che è stata filmata con il suo bambino di due mesi in braccio mentre il termometro segnava 3°C.

#AfricansinUkraine the community of Africans in Ukraine stranded at a boarder much of them women and children. — This is happening now

The lady in the video is holding a 2 month old and it’s 3°c outside

we are in search of aid and hostels pic.twitter.com/HzVzaNFv1w

— Damilare / ViF (@Damilare_arah) February 26, 2022