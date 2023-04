La NATO accoglie oggi la Finlandia come 31° membro ufficiale dell’Alleanza: l’entrata in funzione antirussa prosegue l’allargamento a est e provoca l’ira di Mosca.

La NATO accoglie oggi ufficialmente la Finlandia come 31° membro ufficiale dell’Alleanza, dopo il completamento del processo di adesione, con una cerimonia che si tiene lo stesso giorno in cui i ministri degli Esteri alleati si riuniscono presso la sede della NATO. Questa mossa, come previsto, sta attirando le ire della Russia.

“Domani daremo il benvenuto alla Finlandia come 31° membro della NATO, rendendo la Finlandia e la nostra Alleanza più forti”, ha annunciato il Segretario Generale della NATO Jens Stoltenberg in una conferenza stampa tenutasi ieri.

L’annuncio dell’ingresso della Finlandia è arrivato poche ore dopo che i finlandesi hanno votato per i partiti conservatori ed euroscettici nelle elezioni del fine settimana contro il primo ministro di centro-sinistra Sanna Marin. Marin aveva sostenuto pienamente l’adesione del suo paese alla NATO.

Temendo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia un anno fa, i paesi scandinavi Finlandia e Svezia hanno abbandonato le loro tradizionali posizioni di non-allineamento militare per cercare una presunta protezione sotto l’ombrello di sicurezza della NATO.

Stoltenberg ha spiegato che, in una cerimonia che si tiene alle 15.30 (14.30 italiane), isseranno la bandiera finlandese “per la prima volta” presso la sede della NATO. “Questo è un giorno davvero storico, un grande giorno per l’Alleanza”, ha dichiarato il politico norvegese, sottolineando che la cerimonia coinciderà con il 74° anniversario della nascita della NATO, avvenuta il 4 aprile 1949. “È il processo di adesione più rapido della storia”, ha aggiunto a proposito dei progressi di entrambi i Paesi, che sono stati invitati formalmente ad aderire all’Alleanza la scorsa estate.

La Turchia è stata l’ultima dei 30 alleati attuali a ratificare il protocollo di adesione della Finlandia alla NATO e per completare il processo deve depositare lo “strumento di adesione” presso il Dipartimento di Stato americano. Il ministro degli Esteri turco dovrebbe consegnare i documenti al capo del Dipartimento di Stato americano Antony Blinken domani, quando i due si incontreranno a Bruxelles.

Il 2 aprile, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha approvato la decisione del parlamento turco di ratificare la richiesta di adesione della Finlandia alla NATO. La Turchia è stata l’ultimo paese del blocco ad approvare la candidatura a causa delle sue riserve sul sostegno della Finlandia al Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK), che nel paese ottomano è fuorilegge in quanto organizzazione terroristica.

Jens Stoltenberg ha sottolineato che, con l’adesione della Finlandia, il confine terrestre tra l’Alleanza e la Russia sarà “più che doppio” rispetto agli attuali 1.300 km, quindi se il presidente russo Vladimir Putin “è entrato in guerra contro l’Ucraina con il chiaro obiettivo di avere meno NATO”, sta ottenendo “il contrario”.

“La Finlandia porterà all’Alleanza forze militari consistenti, ben addestrate, ben equipaggiate, anche con un grande esercito di riservisti”, ha detto Stoltenberg, che ha sottolineato come Helsinki sia “tra i pochi Paesi che non hanno ridotto gli investimenti nella difesa alla fine della Seconda Guerra Mondiale”.

Mentre la Finlandia completa oggi il suo percorso verso l’Alleanza, la Svezia, che ha fatto domanda di adesione nello stesso periodo, è ancora in attesa di ricevere il via libera da Ungheria e Turchia.

Ankara rimane dubbiosa sul cambio di politica svedese rispetto ai partiti curdi considerati “terroristi” dalla Turchia.

La Finlandia e la Svezia hanno presentato le loro richieste di adesione alla NATO al Segretario Generale della NATO il 18 maggio dello scorso anno. Il 5 luglio 2022 i due Paesi nordici hanno firmato i protocolli di adesione al blocco militare, che dovevano essere ratificati da tutti i 30 Stati membri.

La Turchia e l’Ungheria hanno ritardato il processo di ratifica, ma all’inizio di marzo hanno ammorbidito la loro posizione sull’adesione della Finlandia.

Mosca ha ripetutamente sottolineato che l’Alleanza è finalizzata al confronto. Come ha sottolineato il Cremlino, un’ulteriore espansione del blocco non porterà maggiore sicurezza all’Europa. Inoltre, ha descritto l’eventuale adesione della Finlandia alla NATO come una minaccia alla propria sicurezza. Il Ministero degli Esteri russo ha avvertito che Mosca sarà costretta a prendere misure militari e di altro tipo per eliminare le minacce poste dall’adesione della Finlandia al blocco militare.

Sebbene la NATO sostenga che l’adesione della Finlandia, e presto della Svezia, sia una mossa difensiva sulla scia dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, essa potrebbe avere gravi conseguenze. Uno degli argomenti storici del governo russo è stato l’avanzata della NATO verso est. Ora, con la Finlandia, ha appena inglobato un paese che ha un confine di 1.300 km con l’avversario, dopo aver incluso la maggior parte dei paesi dell’Europa orientale, i cui governi sono spesso i più entusiasti soci delle politiche statunitensi più militariste e aggressive contro la Russia. La pressione, soprattutto americana, per l’entrata dell’Ucraina non solo nell’Unione Europea ma anche nella NATO, è di fatto la singola questione geopolitica più importante nella spirale di tensione che ha portato allo scoppio del conflitto il 24 febbraio di un anno fa.

Prevedibilmente, la Russia ha già risposto dicendo che rafforzerà le proprie capacità militari nelle regioni occidentali e nord-occidentali dopo l’adesione formale della Finlandia alla NATO.

A cura della Redazione internazionale di La Izquierda Diario