La politica del governo italiano in risposta alla crisi sanitaria si è basata per settimane su misure palesemente filo-padronali unite da una retorica di “unità nazionale”. Ieri, convocato dal sindacato USB, il primo giorno di sciopero generale dalla diffusione del Coronavirus ha riunito vari settori della lotta dei lavoratori che hanno già risposto alla politica del “business as usual”.

L’Italia è uno dei paesi più colpiti dalla pandemia del Coronavirus: ieri la conta ufficiale è di 57.500 contagiati e 7.500 morti. Il sistema sanitario è già oltre la sua massima sopportazione e la scelta di non centralizzarlo, confiscando la sanità privata, ha solo peggiorato la situazione.

L’ondata di paura che i media e il governo hanno diffuso per convincere la popolazione a rinchiudersi in casa – con la “piccola” eccezione di oltre dieci milioni di lavoratori – si è ritorta contro di questi: nel movimento operaio si è diffusa rapidamente la rivendicazione della chiusura delle attività inessenziali e del pieno pagamento del salario a tutti i lavoratori in quarantena, con più misure di sicurezza (al momento, assenti in molti posti di lavoro) nelle attività che rimangono aperte.

Di fronte al mancato rispetto della promessa, da parte del governo, di chiudere tutte le attività non essenziali, il sindacato di base USB ha confermato la giornata di sciopero generale di ieri che aveva già in programma. Il sindacato ha così motivato la sua iniziativa:

Il nuovo decreto varato domenica sera dal presidente del Consiglio Conte è il frutto avvelenato del veto dei padroni a un reale blocco della produzione di tutto ciò che non ha a vedere con l’emergenza e la sicurezza della vita delle persone. Cedere ai diktat di Confindustria e delle altre associazioni datoriali è una responsabilità gravissima che aggraverà il costo di vite umane che il nostro Paese sta già pagando, assunta per garantire alle imprese di poter tornare a fare profitti.

Non è forse evidente che l’estensione dei contagi e del numero delle vittime si registra proprio nelle zone dove è più forte l’insediamento produttivo e dove, vista la cinica ostinazione dei datori di lavoro, migliaia di lavoratori sono costretti a trasmettersi il virus e in alta percentuale ad ammalarsi?

Per USB non solo rimangono intatti ma oggi diventano paradossalmente ancor più rilevanti quei caratteri di urgenza e di emergenza che l’hanno indotta a proclamare uno sciopero generale per mercoledì 25 marzo affinché tutte le attività effettivamente non indispensabili si fermino ed in difesa di tutti i lavoratori che comunque dovranno continuare a rimanere in servizio, perché si adottino veramente tutte le tutele di cui hanno diritto.

Abbiamo chiesto al Presidente del Consiglio di essere ricevuti per rappresentargli la drammatica situazione di tantissimi lavoratori, a cominciare da quelli della Sanità, costretti a operare spesso in condizioni insopportabili e affinché si definiscano con chiarezza le sanzioni per i datori di lavoro inadempienti. Non accetteremo che Confindustria detti le regole a tutto il paese e che stabilisca di fatto qual è la cifra accettabile di morti che dovremo sopportare.

Invitiamo tutti lavoratori a partecipare allo sciopero generale nelle forme e con le modalità che oggi sono possibili, salvaguardando la tutela dei cittadini.

Quanti morti ci vogliono ancora per indurre i sindacati complici a fare il loro mestiere visto che i padroni il loro lo sanno fare benissimo da soli?

CHE IL 25 MARZO DIVENTI GIORNATA NAZIONALE DI SCIOPERO GENERALE DI TUTTI E TUTTE!