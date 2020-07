Condividiamo i saluti di alcuni referenti del FIT – Unidad durante l‘Atto Internazionale contro il razzismo e la violenza della polizia, trasmesso contemporaneamente dalla Rete internazionale dei giornali online La Izquierda Diario.

Celeste Fierro – MST

Compagni, voglio portarvi i saluti dei compagni del MST in Argentina e della Lega Socialista Internazionale a questo evento internazionale. In questo momento di forte crisi capitalistica, prodotto della pandemia, la risposta dei governi è di continuare ad applicare l’austerità e lo sfruttamento dei lavoratori, dei giovani e delle masse popolari in generale. Ma la risposta a queste politiche repressive, razziste e antioperaie è la resistenza delle persone che si stanno mobilitando in diversi paesi, in tutto il mondo. Ecco perché, oggi più che mai, è necessario promuovere e coordinare ognuna di queste lotte da parte di chi di noi sta costruendo organizzazioni socialiste, anticapitaliste, politiche di sinistra per intervenire in questa situazione. Compagni, i nostri saluti e buona fortuna per questo evento.

Juan Carlos Giordano – Izquierda Socialista

A nome di Izquierda Socialista, come parte dell’Unione Internazionale dei Lavoratori che pubblica la rivista Correspondencia Internacional, inviamo un saluto all’atto internazionalista dei compagni della frazione trotskista, dei compagni di La Izquierda Diario, del PTS argentino. Facciamo tutti parte del mondo nella lotta contro la pandemia del coronavirus e la pandemia della fame, della miseria e della povertà che tutti i governi scaricano con l’appoggio della burocrazia sindacale. E facciamo parte anche noi di quella ribellione che ripudia tutto questo, come la ribellione antirazzista che ha messo all’angolo Donald Trump, e tante altre espressioni di lotta. Chiediamo di lottare perché la crisi sia pagata dai capitalisti, non dai lavoratori. Per un piano di emergenza basato sul mancato pagamento del debito estero e della tassa sui grandi gruppi economici, banche e multinazionali. Per un movimento mondiale e per una sinistra anticapitalista e socialista che lotti per questo. Un saluto al vostro evento a nome della Sinistra Socialista, come parte del Frente de Izquierda – Unidad.