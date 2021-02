Lottiamo per abolire i brevetti e garantire i vaccini e la salute pubblica per tutto il mondo.

Dichiarazione della Frazione Trotskista – Quarta Internazionale (FT-QI).

Non è passato un mese dall’inizio delle campagne di vaccinazione in alcuni dei paesi più ricchi del pianeta, che già si è aperta una crisi di proporzioni enormi. Una vera e propria “guerra per i vaccini” degli Stati imperialisti tra di loro e di questi con le multinazionali farmaceutiche, che, nel loro insieme, stanno speculando a costo della vita di milioni di persone in tutto il pianeta.

Il 29/1/21, l’Unione Europea ha attuato misure straordinarie per bloccare l’uscita di vaccini dal territorio comunitario (i 27 paesi dell’UE, senza più il Regno Unito) verso altri paesi. In questo modo, cercano di impedire alle imprese che producono nell’Unione di vendere in altre parti del mondo, prima di completare la quantità di dosi già impegnate per i principali Stati dell’UE. Questa è una nuova dimostrazione del carattere reazionario e imperialista dell’UE, che accaparra miliardi di vaccini senza mettere in discussione i diritti di brevetto e la produzione nelle mani dei grandi laboratori, mentre nei paesi dell’Africa o dell’America Latina arrivano appena poche migliaia di dosi. Avevamo già visto questo tipo di misure nazionaliste reazionarie all’inizio della pandemia, quando la Germania e la Francia vietarono l’esportazione di respiratori ad altri paesi che ne avevano urgente bisogno, come l’Italia, al culmine della pandemia, o ancora più gravemente, a diversi paesi africani che non avevano quasi respiratori. La crisi ha portato a un’estrema tensione con il Regno Unito, dove AstraZeneca ha impianti di produzione di vaccini. L’UE accusa il Regno Unito di trattenere prodotti che erano già stati impegnati nell’UE, e le autorità britanniche controbattono accusando l’UE di “nazionalismo vaccinale” mentre rifiutano di riconoscere i poteri del suo inviato diplomatico. Questa è la prima grande crisi tra il Regno Unito e l’UE dopo che la Brexit, l’uscita del Regno Unito dall’UE, è stata finalizzata un mese fa. La crisi ha anche portato l’Ungheria a dissociarsi dall’UE, ordinando da sola il vaccino cinese Sinopharm, oltre al russo Sputnik V, alimentando le dispute del governo Orban con l’Unione Europea. Cina e Russia, a loro volta, cercano di approfittare di questa crisi per guadagnare mercati per i propri vaccini, chiudendo contratti con paesi in America Latina, Asia e Africa, attraverso i quali cercano di imporre condizioni che favoriscono la penetrazione delle proprie aziende – mentre paesi come Brasile e Turchia hanno già lamentato ritardi nelle consegne promesse del Sinovac cinese . La “guerra dei vaccini” è quindi un’altra componente delle dispute geopolitiche sempre più esacerbate.

L’UE ha investito 2,7 miliardi di euro per lo sviluppo dei vaccini e ha accettato di comprare 600 milioni di dosi da Pfizer, 160 milioni da Moderna, 400 milioni da AstraZeneca, 400 milioni da Curevac, altri 400 milioni da Johnson & Johnson e 300 milioni da Sanofi. Un totale di 2,26 miliardi di dosi. Tenendo conto che sono necessarie due dosi per persona, questo risulta in un totale di 1,13 miliardi di domande complete, che è quasi tre volte la popolazione totale dei 27 paesi dell’UE. È quindi chiaro che si tratta di fare scorte, in previsione del fatto che alcuni vaccini non sono abbastanza efficienti. Nel frattempo, i paesi del continente africano o dell’America Latina sono completamente in ritardo nei piani di vaccinazione. Nel caso dello Stato d’Israele, il paese più avanzato del mondo in termini di immunizzazione (avendo comprato i suoi vaccini il 40% più cari) è anche quello che più crudelmente impone un’apartheid alla popolazione palestinese, alla quale nega l’accesso ai vaccini.

Infatti, le nazioni più ricche, che rappresentano solo il 14% della popolazione mondiale, hanno acquistato negli ultimi mesi più della metà (53%) di tutti i vaccini che hanno maggiori probabilità di funzionare. E secondo le informazioni di The people’s vaccine coalition, i 70 paesi più poveri del mondo saranno in grado di vaccinare solo 1 persona su 10 per tutto il 2021. Paesi come il Canada, d’altra parte, hanno acquistato una quantità che permetterebbe loro di vaccinare la loro popolazione almeno cinque volte. Finora, su un totale di 64 milioni di vaccini già somministrati a livello globale, 38,7 milioni sono stati somministrati negli Stati Uniti e in Europa e altri 15 milioni in Cina. Al contrario, secondo il portale statistico Our World in Data, in Africa – attualmente colpita da una seconda ondata di alta mortalità – solo 18.000 sono stati somministrati.

Tutto questo è ora aggravato dal ritardo delle aziende farmaceutiche nella consegna dei vaccini nei paesi più ricchi. Il governo tedesco ha avvertito questa settimana che potrebbe esserci una carenza di vaccini nelle prossime 10 settimane, e in Spagna si teme che l’intero piano di vaccinazione fallisca, poiché le seconde dosi del vaccino Pfizer e Moderna non arriveranno in tempo. E mentre l’Agenzia europea dei medicinali questa settimana ha convalidato il vaccino di AstraZeneca, in Germania hanno annunciato che non sarà applicato agli over 65, il settore a più alto rischio, perché non sarebbe sicuro in questo gruppo di popolazione. Questa società con sede nel Regno Unito è la quinta più grande azienda farmaceutica del mondo, ma pochi giorni fa ha annunciato che fornirà solo il 60% delle dosi impegnate per l’UE, il che ha sollevato la tensione con Bruxelles. Di fronte alla mancanza di vaccini, alcuni paesi, come il Regno Unito, non esitano a posticipare il tempo di iniezione tra due dosi, anche contro il parere degli esperti.

A questo si aggiunge la paura dei ceppi mutati, come quello che si sta diffondendo nel Regno Unito e che si stima sia presente in più di 60 paesi. La Germania ha vietato questa settimana l’ingresso di persone provenienti da paesi in cui sono stati rilevati più casi mutati, in particolare Regno Unito, Portogallo, Sudafrica e Brasile.

Il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha detto martedì al Forum economico di Davos che “l’Europa ha investito miliardi per aiutare a sviluppare i primi vaccini al mondo contro il covid-19, per creare un vero bene comune globale”. E ora le aziende devono consegnare, devono onorare i loro obblighi”. Allo stesso modo, Angela Merkel ed Emmanuel Macron, in un editoriale congiunto pubblicato nel maggio 2020, avevano dichiarato la necessità che il vaccino fosse un “bene pubblico globale”. Che dimostrazione di cinismo imperialista. L’UE non è impegnata a sviluppare alcun “bene pubblico globale”, ma vuole accaparrarsi quanti più vaccini possibile, e ora sta bloccando il loro rilascio ad altri paesi.

Tutto indica che le tendenze “ognuno per sé” si stanno rafforzando. Le grandi multinazionali capitaliste speculano con un business miliardario, approfittando di contratti segreti con gli Stati, pieni di clausole nascoste alla popolazione. E ora vendono “al miglior offerente” le dosi promesse, che non sono nemmeno prodotte.

Questa è un’altra brutale dimostrazione dell’irrazionalità del capitalismo, dove ogni multinazionale, con l’appoggio dei rispettivi stati, ha indagato per conto suo, nella massima segretezza per garantirsi il brevetto, impedendo lo scambio scientifico tra i vari test e prove, chiudendo i futuri contratti senza nemmeno aver testato i vaccini, e dove ogni azienda compete con le altre per accaparrarsi i mercati, senza curarsi minimamente delle necessità della popolazione più povera del pianeta, senza accesso ai vaccini.

Le compagnie farmaceutiche hanno ottenuto enormi profitti e clausole straordinarie nei contratti che hanno firmato con ogni paese separatamente (o con l’UE nel suo insieme). Queste condizioni incofessabili rimangono in gran parte sotto il più stretto riserbo, anche se alcune sono trapelate ai media, come i tempi flessibili per la fornitura, la protezione dei brevetti e, cosa più scandalosa, le clausole di immunità per evitare la responsabilità se qualcosa va male. In caso di effetti negativi sulla popolazione, le aziende non possono essere citate in giudizio dai governi o dai cittadini. In altri casi, ai paesi è proibito donare o vendere le dosi a terzi, il che diventa un altro blocco ai vaccini che raggiungono i paesi più poveri. Alcuni contratti includono clausole per sospendere le forniture se gli Stati rendono pubblici i prezzi negoziati. Questo ha permesso, secondo alcuni rapporti, all’UE di pagare 2,19 dollari per ogni dose del vaccino Oxford-AstraZeneca, mentre il Sudafrica ha pagato più del doppio, 5,25 dollari.

Ma in questo caso l’irrazionalità derivante dall’anarchia capitalista è ancora più estrema, poiché una pandemia globale può essere sradicata solo se si riesce a limitare il contagio in tutto il pianeta. Abbiamo già visto all’inizio della pandemia che, date le connessioni globali delle catene di produzione, commercializzazione e movimento delle persone, il virus che ha iniziato a riprodursi tra gli esseri umani nelle lontane terre di Wuhan si è diffuso in pochi giorni a Roma, New York e Pechino. Inoltre, alcuni esperti avvertono che, se i piani di vaccinazione falliscono, o se una gran parte del mondo rimane non immunizzata, questo potrebbe portare alla mutazione del virus, generando nuovi ceppi resistenti ai vaccini già applicati, in modo che tutto risulterebbe in un fragoroso fallimento a livello globale.

L’irrazionalità capitalista contro la maggioranza dell’umanità

In una riunione dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) del 15-16 ottobre 2020, l’India e il Sudafrica hanno proposto di sospendere alcuni articoli dell’accordo sugli “aspetti dei diritti di proprietà intellettuale legati al commercio” (ADPIC in inglese), permettendo il rilascio di brevetti per i vaccini e altre tecnologie legate al Covid. La proposta ha avuto l’appoggio di alcuni paesi latinoamericani e africani, ma è stata respinta all’unanimità dagli Stati Uniti, dai principali stati dell’Unione Europea (compreso il governo “progressista” di PSOE e Unidas Podemos), dall’Australia e dal Giappone. E anche se il governo Biden ha reintegrato gli USA nell’OMS – istituzione dalla quale erano usciti per ordine di Trump -, non sembra che cambierà di una virgola la posizione di questo paese imperialista riguardo al monopolio dei brevetti.

Una piattaforma di organizzazioni non governative, tra cui Medici Senza Frontiere, Oxfam e altri, chiede l’esenzione dei diritti di proprietà intellettuale in relazione ai vaccini e alle medicine per Covid. Denunciano che il controllo dei brevetti da parte di gruppi privati sta già portando a situazioni senza precedenti come un trattamento antivirale con remdesivir negli Stati Uniti che costa 3.120 dollari e versioni generiche concesse in licenza in India che costano tra 587 e 792 dollari per trattamento, mentre “il costo minimo stimato per produrre remdesivir con un margine di profitto ragionevole è solo 9 dollari per trattamento”.

La proprietà monopolistica dei brevetti sui vaccini da parte di una manciata di multinazionali capitaliste in tutto il mondo sta già causando ogni tipo di crudele ineguaglianza nella distribuzione dei vaccini. Chi paga di più, ottiene di più, è il motto che guida gli affari delle compagnie farmaceutiche, anche se questo significa lasciare gran parte del mondo senza vaccini. E questo significa non solo più morti nei paesi più poveri, più crisi nelle loro economie, più migrazione per sfuggire alla fame e più disoccupazione, ma anche che, se gran parte del mondo non ottiene i vaccini, la pandemia sarà più difficile da sradicare. Ma la logica del profitto capitalista è l’opposto della razionalità e della pianificazione dei bisogni sociali, come questa crisi sta tragicamente dimostrando.

I brevetti e la proprietà intellettuale non sono altro che l’appropriazione privata di un bene comune: la conoscenza scientifica e tecnica che è stata accumulata durante anni o decenni, il prodotto di molteplici ricerche in diversi paesi, in gran parte finanziate con denaro pubblico, in università, ospedali o centri di ricerca in tutto il mondo. Nel caso di alcuni vaccini, come quello di Moderna, il finanziamento pubblico è quasi interamente pubblico. Questa azienda ha usato la tecnologia sviluppata dal governo come base per il suo vaccino, ma ha anche ricevuto quasi 1 miliardo di dollari in denaro pubblico per sviluppare il farmaco. Infine, il governo degli Stati Uniti ha anticipato altri 1,5 miliardi di dollari in acquisti anticipati. In altre parole, l’intero progetto è stato pagato con denaro pubblico, ma il brevetto rimane in mani private. Il finanziamento pubblico è importante anche nei casi di Novavax, Curevac e Johnson & Johnson. E anche se in altri casi gli investimenti privati sono stati importanti, hanno anche beneficiato dell’acquisto anticipato di milioni di dosi, un’altra forma indiretta di finanziamento statale.

Così come l’arte, la cultura o la terra, la conoscenza scientifica fa parte dei beni comuni dell’umanità, ma sotto il capitalismo viene appropriata in modo affittuario da una manciata di aziende private attraverso brevetti, diritti di proprietà intellettuale, marchi e risorse simili. Nel caso dei vaccini e delle medicine, questo è ancora più grave, perché coinvolge direttamente la vita o la morte di milioni di persone. Questo non succede solo col Covid. Per esempio, ogni anno in India più di 100.000 bambini muoiono di polmonite, una malattia che potrebbe essere prevenuta con il vaccino PCV13, il cui brevetto è detenuto da Pfizer e che non è accessibile in quel paese a causa dei suoi prezzi elevati.

La distribuzione ineguale della registrazione dei brevetti nel mondo è anche un’istantanea della struttura imperialista in questo campo. Nel 2019 sono state registrate 3.224.200 domande di brevetto in tutto il mondo: tra Cina, Stati Uniti, Giappone, Corea e Ufficio europeo dei brevetti, è stato registrato l’84,7% del totale mondiale. Mentre la somma combinata delle registrazioni in Africa, America Latina e Caraibi e Oceania era del 3,3% nel 2019.

Vaccini per tutti: abolizione dei brevetti e la nazionalizzazione delle aziende e dei laboratori farmaceutici

Alcuni paesi dell’Europa e degli Stati Uniti stanno già vivendo una terza ondata della pandemia, che continua a colpire l’America Latina con uguale gravità, mentre il calo dell’occupazione persiste, dentro una crisi economica e sociale di grande portata. Tuttavia, la crisi non è uguale per tutti. Solo nell’ultimo anno, 100 milioni di esseri umani sono caduti in povertà, mentre le 500 persone più ricche del pianeta, che rappresentano lo 0,001% della popolazione mondiale, hanno ottenuto il più grande aumento di ricchezza in un decennio. Queste disuguaglianze sociali abissali sono nel DNA del virus più letale, che è il capitalismo. Di fronte a questo panorama, tutti i governi, conservatori o “progressisti”, hanno gestito la crisi attraverso misure di limitazione della mobilità, coprifuoco e maggiore presenza della polizia nelle strade. Pur sostenendo che “non ci sono risorse” per fare altrimenti, si rifiutano di toccare i profitti dei capitalisti, e scaricano, ancora una volta, la crisi sui lavoratori e sui popoli poveri del mondo, aumentando il loro indebitamento, il che significa più pressione da parte del FMI e di altre agenzie finanziarie per ulteriori tagli e misure di austerità a breve termine.

La lotta per i vaccini per tutti e per la liberazione dei brevetti si pone come una necessità urgente di fronte alla catastrofe pandemica. Allo stesso modo, è necessario l’intervento immediato dello Stato su tutte le imprese e i laboratori farmaceutici, per metterli sotto il controllo del personale sanitario e al servizio di piani razionali di produzione e distribuzione di vaccini e test, nella prospettiva di nazionalizzare queste imprese sotto il controllo dei lavoratori, insieme alle risorse della sanità privata. L’aumento urgente dei bilanci della sanità e dell’educazione, così come del personale sanitario per garantire la vaccinazione ed evitare il collasso degli ospedali, basato su tasse straordinarie sulle grandi fortune, sono altre misure urgenti. Invece di continuare a pagare il debito estero, è necessario imporre la cancellazione immediata del debito dei paesi semicoloniali per evitare che i costi della crisi siano scaricati sulle grandi maggioranze.

Un tale programma non può essere imposto ai vampiri capitalisti per mezzo di petizioni online o dichiarazioni formali all’OMS. Né possiamo aspettarci nulla dai partiti (neo)riformisti che, quando sono al governo come nello stato spagnolo, si rifiutano di attuare queste misure di emergenza. Potremo ottenere misure di questo tipo solo sviluppando una lotta comune della classe lavoratrice, delle donne e dei giovani a livello internazionale. Per questo, è anche necessario lottare contro le burocrazie sindacali che hanno sostenuto l’unità nazionale reazionaria con i governi durante tutta la pandemia, rifiutando di lottare per le misure necessarie.

Di fronte all’aumento delle tendenze nazionaliste reazionarie da parte degli Stati imperialisti e alla brutale speculazione delle multinazionali, nella nostra prospettiva di lotta internazionalista, anticapitalista e antimperialista, chiediamo a tutte le organizzazioni che si dichiarano operaie o dalla parte degli interessi popolari, di promuovere urgenti misure comuni di lotta, a partire dalla richiesta di abolizione dei brevetti e di garantire i vaccini e le altre medicine, le attrezzature e i fondi necessari per combattere la pandemia. Non c’è tempo da perdere. Le nostre vite valgono più dei loro profitti.

* * *

La Frazione Trotskista – Quarta Internazionale (FT-QI) è un’organizzazione rivoluzionaria internazionale, promotrice della Rete Internazionale di giornali La Izquierda Diario in 13 paesi e 8 lingue. È composta da:

Argentina: Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS);

Brasile: Movimento Revolucionário de Trabalhadores (MRT);

Cile: Partido de Trabajadores Revolucionario (PTR);

Messico: Movimento de Trbajadores Socialistas (MTS);

Bolivia: Liga Obrera Revolucionaria (LOR-CI);

Stato spagnolo: Corriente Revolucionaria de Trabajadoras y Trabajadores (CRT);

Francia: Courant Communiste Révolutionnaire (CCR),corremte dell’NPA (Nouveau Parti Anticapitaliste);

Germania: Revolutionären Internationalistischen Organisation (RIO);

Stati Uniti: Left Voice;

Venezuela: Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS);

Uruguay: Corriente de Trabajadores Socialistas (CTS).

Firmano anche le seguenti organizzazioni simpatizzanti:

Italia: Frazione Internazionalista Rivoluzionaria (FIR);

Perù: Corriente Socialista de las y los Trabajadores (CST);

Costa Rica: Organización Socialista Revolucionaria (OSR).