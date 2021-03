Di fronte al negazionismo del governo Bolsonaro e dei militari, con a capo il generale Pazzuello, e di fronte alla demagogia dei governatori, del Congresso e della Giustizia, che non garantiscono misure elementari contro la pandemia, né contro la fame e la disoccupazione, solo i lavoratori possono imporre un programma di emergenza che offra una via d’uscita.

Il Brasile supera già gli Stati Uniti nel numero di morti per milione di abitanti. È la peggiore situazione di un paese al mondo a causa della pandemia: si avvicina ai 2.000 morti al giorno e al collasso del sistema sanitario, contemporaneamente su tutto il territorio nazionale. La tendenza è quella di aumentare non solo il numero di morti, ma anche un’escalation della tragedia a causa delle diverse situazioni che si stanno già vivendo con la mancanza di letti, ossigeno e altre forniture, come è stato sperimentato a Manaus. Se l’attuale corso della politica negazionista di Bolsonaro e la demagogia dei governatori continua, ci troveremo di fronte a una tragedia umanitaria senza precedenti con conseguenze incalcolabili.

Bolsonaro, da parte sua, mantiene la sua linea, dicendo che nulla dovrebbe essere chiuso e persino parlando contro l’uso delle mascherine. Nella settimana peggiore dall’inizio della pandemia nel paese, ha fatto dichiarazioni dicendo: “Basta chiacchiere, basta piagnistei. Per quanto tempo piagnucolerete?” e “C’è un idiota che dice che comprerà un vaccino. Solo se è a casa di tua madre”. In questo modo, porta avanti una politica che causa migliaia di morti evitabili. Il Ministero della Salute, sotto il comando di uno dei tanti reazionari militari che compongono questo governo, il generale Pazzuello, ratifica la posizione del presidente con il massimo disprezzo per tutto lo sviluppo della pandemia.

Di fronte a questo, i governatori e i membri del Supremo Tribunale Federale (STF) fanno dichiarazioni demagogiche mentre si sono rifiutati per un anno, e continuano a rifiutarsi, di prendere le misure realmente necessarie per combattere la pandemia, il che richiederebbe di aggredire i profitti delle grandi imprese; le case farmaceutiche che fanno milioni mantenendo la penuria di vaccini e test; o la sanità privata che riserva le cure ai più ricchi; si deve toccare gli interessi delle grandi industrie che non hanno mai chiuso, né la loro produzione era stata orientata alle necessità della pandemia. Non hanno nemmeno attuato misure come l’assunzione massiccia di personale sanitario per aumentare la capienza dei ricoveri e assistere le persone in condizioni critiche.

I media mainstream stanno portando avanti un’intensa campagna “vaccino sì!” per milioni di persone che aspettano con ansia la promessa della vaccinazione a dicembre, e si concentrano sull’aumento dei casi, per una festa di carnevale che non è avvenuta, mentre milioni di persone sono costrette a prendere, ogni giorno, affollati mezzi pubblici per lavorare in servizi non essenziali o per cercare un reddito per sopravvivere. Inoltre, fanno demagogia come oppositori del governo di Bolsonaro, ma difendono lo stesso programma economico di attacchi ai lavoratori come soluzione alla crisi.

La nostra classe è brutalmente colpita dalla crescente catastrofe della pandemia e della carestia. L’impennata del numero di morti coincide con il più alto livello di disoccupazione della storia, il più grande calo dei redditi in oltre cento anni e, per la prima volta, il fatto che più della metà della popolazione economicamente attiva è senza lavoro. Allo stesso tempo, genera inflazione nel paniere alimentare di base, gas da cucina e benzina, che incide su tutti i prezzi per portare maggiori profitti agli azionisti privati di Petrobras. Non solo i trasporti sono sovraffollati, ma anche le tragiche “file della fame” per ricevere le donazioni di cibo nei grandi centri di distribuzione.

In mezzo a questa crisi, ciò che unisce Bolsonaro, i militari, il Congresso, il STF, i grandi media e tutti i complottisti di questo regime politico è il “senso dell’opportunità” di approfittare di questo momento per applicare attacchi strategici e ancora più duri. Propongono un aiuto di emergenza – che è urgente e dovrebbe essere almeno un salario minimo, che arrivi immediatamente per tutti coloro che ne hanno bisogno – con valore e portata insufficienti, per 3 o 4 mesi, e lo usano per giustificare grandi privatizzazioni e tagli nella sanità e nell’educazione, che sentiremo per molti anni a venire.

Manaus mostra il fallimento su larga scala della politica di Bolsonaro e di quella dei governatori e dei sindaci. L’immunità collettiva si è rivelata illusoria, e nella situazione di povertà e precarietà della popolazione delle capitali brasiliane, come nel caso di Manaus, il virus ha trovato le condizioni per continuare a moltiplicarsi e attraverso una serie di mutazioni raggiungere una nuova variante, più aggressiva, più contagiosa e più resistente ai vaccini. Inoltre, il sistema dei brevetti e l’irrazionalità capitalista mondiale, – come denunciato nel comunicato della Frazione Trotskista sulla questione dei vaccini -, hanno impedito l’avanzamento della tecnica raggiunta con i vaccini per evitare una catastrofe come quella che vediamo in Brasile. La totale negligenza dei governi federale e statale, del Congresso e del STF e un sistema sociale basato sul profitto, hanno aggravato e guidato questo scenario fino a dove siamo ora.

Un programma di emergenza contro la pandemia e la fame

Di fronte a questa situazione, è necessario un insieme di misure fondamentali per combattere la pandemia, la disoccupazione e la fame. Azioni che Bolsonaro, i governatori, il Congresso, così come tutte le ali del regime golpista continuano, dopo un anno, a rifiutarsi di compiere. Pertanto, dovremo imporre queste misure per mettere le vite al di sopra dei profitti:

Vaccino per tutti ora! Una lotta internazionale, antimperialista e anticapitalista è necessaria per garantire la rottura dei brevetti, per la produzione di massa e la distribuzione razionale in tutto il mondo, con l’intervento statale in tutte le aziende e laboratori farmaceutici, per metterli sotto il controllo dei professionisti della salute. Bolsonaro e i governatori sono anche responsabili di garantire urgentemente i vaccini.

Sussidio di emergenza, che valga almeno un salario minimo (come parte della lotta per un lavoro effettivo o un valore che soddisfi effettivamente i bisogni di una famiglia), e che raggiunga tutti i disoccupati, gli informali e tutti coloro che ne hanno bisogno, senza le restrizioni di valore e di portata previste dal governo e dal Congresso.

Test di massa, come si è dimostrato decisivo in tutto il mondo, per identificare e isolare in modo sicuro tutti i casi, e per condurre la cosiddetta “sorveglianza del genoma” per identificare e monitorare nuove mutazioni.

Chiudere tutti i settori e le attività non centrali, comprese le scuole, con congedi pagati per tutti i lavoratori dai grandi datori di lavoro.

Congedo retribuito per tutti i lavoratori dei gruppi a rischio, in tutti i settori, compresi quelli essenziali.

Garanzia, nei settori essenziali, di commissioni di salute e sicurezza, elette tra i lavoratori stessi, che dovrebbero avere pieno potere decisionale sulle condizioni di sicurezza sul lavoro.

Intervento statale e centralizzazione di tutte le strutture sanitarie private, con una sola lista d’attesa dei letti, e investimenti per l’assunzione massiccia e l’apertura di tutti i letti necessari.

Conversione della produzione di tutte le industrie non essenziali necessarie per garantire la produzione, sotto il controllo dei lavoratori, di attrezzature e forniture per letti, test, vaccini, ecc.

Blocco dei prezzi su cibo, gas, medicine e tutti gli articoli essenziali, e spese per i servizi di pubblica utilità come acqua, luce, gas, ecc.

L’intervento dello Stato e la centralizzazione di tutti i posti vacanti negli alberghi e negli spazi di lusso come i resort e le spa, per garantire condizioni di isolamento sicuro e di recupero di tutte le persone infette senza necessità di ricovero, preservando la maggior parte delle famiglie prive di condizioni abitative che permettano l’isolamento nelle loro case.

Divieto di licenziamenti.

Assunzioni massive per riempire i posti vacanti nei servizi pubblici essenziali e nel piano di lavori pubblici sotto il controllo dei lavoratori per soddisfare le esigenze di salute, alloggio e struttura e attaccare la disoccupazione.

Abbasso le leggi di austerità, le privatizzazioni e tutti gli attacchi alla salute, all’educazione e ai diritti dei lavoratori e dei poveri.

L’alternativa a Bolsonaro non verrà dalla demagogia, né dalla repressione dei settori golpisti

Applicando queste misure, sarebbe perfettamente possibile contenere la pandemia, le morti e anche la disoccupazione, la miseria e la fame. I funzionari del governo e gli uomini d’affari dicono che non ci sono soldi per le nostre richieste, ma se questi fondi non esistono è perché misure come il tetto di spesa e altre garantiscono che il denaro del bilancio pubblico vada nelle tasche dei banchieri che traggono profitto dal debito pubblico. La fine di leggi come il tetto di spesa, come la legge della responsabilità fiscale e una tassa progressiva sulle grandi fortune, a partire dalle poche famiglie più ricche del paese, potrebbe garantire queste misure. I primi cinque miliardari brasiliani hanno una ricchezza equivalente alla metà della popolazione. L’unico “sacrificio” necessario per salvare innumerevoli vite sarebbe il profitto dei grandi capitalisti. Tuttavia, questa è la cosa più sacra, non solo per Bolsonaro, ma per i governatori,

Ecco perché, dopo un anno di pandemia, non hanno preso nessuna di queste misure, né lo faranno ora. Al massimo, fanno demagogia con i vaccini, dicendo che bisogna prendere tutte le misure, come se si trattasse di spostare le montagne, affinché tutta la popolazione sia vaccinata entro la fine di dicembre. 300 giorni da oggi. Con quasi 2.000 persone che già muoiono ogni giorno, devono nascondere il fatto che non stanno prendendo nessuna di queste misure elementari per salvare vite. E, per dare l’impressione di prendere misure “drastiche”, i governatori emettono decreti di coprifuoco notturno, misure restrittive e parlano di “quarantena”.

Ma nulla ostacola il capitale e, quindi, tutte le grandi imprese, le industrie, in innumerevoli settori non essenziali, continuano a poter imporre ai loro lavoratori di rischiare, affollando ogni giorno i trasporti pubblici. Con assurdità come Doria, che annuncia la chiusura dei servizi “non essenziali”, ma escludendovi non solo tutte le industrie, l’edilizia civile, praticamente tutto (anche le chiese), ma anche le scuole, dove dalla riapertura sono comparsi focolai, che trasmettono il virus a famiglie e comunità, e gli insegnanti sono tenuti a frequentare di persona.

I decreti di fronte alla crisi sanitaria servono fondamentalmente solo a proibire, con la repressione, il movimento delle persone, di solito di notte, e a limitare il diritto di muoversi (a meno che non si vada a lavorare, ovunque ci si trovi). Il centro di questa repressione è nelle periferie, dove già si moltiplicano i casi di violenza contro i giovani, gli arresti di venditori ambulanti, ecc. E non è solo il governatore di destra di San Paolo, Doria. I governatori del PT di stati come Bahia e Rio Grande do Norte non solo non erano una vera alternativa per prevenire le morti da coronavirus con misure elementari come quelle che proponiamo qui, ma sono anche responsabili di alcuni dei decreti più autoritari finora. Insieme al diritto di movimento, sono spariti i diritti di riunione in un luogo pubblico e di manifestazione.

Quello che dobbiamo difendere è il blocco di tutti i settori non essenziali, con licenze pagate dai padroni, insieme all’insieme di misure che abbiamo messo sopra per permettere una quarantena razionale, pianificata scientificamente, e la lotta contro la fame e la disoccupazione, mettendo le vite al di sopra dei profitti. La sospensione delle attività non essenziali deve essere parte di un piano globale che include test di massa e isolamento dei casi positivi.

Difendere la quarantena proposta da alcuni settori dei governatori o del Congresso significa semplicemente rafforzare la divisione che la borghesia impone alla nostra classe, tra coloro che “possono” e coloro che “non possono” proteggersi dal virus. Ecco perché è necessario lottare ora per imporre queste misure. Quello che chiamano “lockdown”, lungi dall’essere un reale “lockdown”, è la revoca dei diritti di movimento, di riunione e di manifestazione, con la repressione nelle periferie e contro tutti coloro che lottano e la sinistra e le organizzazioni della nostra classe non possono sostenere, tanto meno difendere tali misure. Anche perché significa limitare il nostro stesso diritto di lottare per imporre le misure necessarie a contenere tante morti.

Solo i lavoratori organizzati possono imporre le misure capaci di dare una via d’uscita da questa crisi

Dopo un anno di pandemia, è chiaro che nessuna ala di questo regime politico golpista prenderà misure per contenere la pandemia, né la disoccupazione né la fame. Solo la classe operaia organizzata, insieme a donne, neri, giovani, può imporre questo piano di emergenza. Lo scenario pandemico rende difficile la nostra mobilitazione. Ma è possibile garantire modi sicuri di mobilitazione e di lotta. E questa è l’unica alternativa, perché senza di essa, la catastrofe derivante dalla crisi sanitaria, economica e politica non fa che aumentare.

La realtà concreta è che, in tutto il paese, milioni di persone sono già in movimento nei luoghi di lavoro o nei trasporti e affrontano la precarizzazione e gli attacchi. Senza l’appoggio dei sindacati e delle centrali sindacali. Nel frattempo, vediamo la volontà di lottare e resistere da parte di settori come gli insegnanti in diversi stati o i lavoratori del petrolio in tutto il paese. La burocrazia sindacale usa la pandemia come pretesto per non organizzare nulla – come se fossimo tutti confinati, dovendo interrompere la lotta – ma questa è una continuazione della loro politica di tregua e fiducia nelle istituzioni del regime, settori che hanno sostenuto il colpo di stato istituzionale sono postulati come alternativa a Bolsonaro mentre attaccano i nostri diritti.

Dobbiamo porre fine a questa politica criminale. Le centrali sindacali, principalmente la Central Unica de Trabajadores (CUT) e la Central de los Trabajadores y Trabajadoras de Brasil (CTB), guidate da PT e Partito Comunista, devono organizzare assemblee in tutti i luoghi di lavoro (online quando necessario e per integrare i lavoratori che sono a casa) in tutto il paese per costruire una forte mobilitazione intorno a un programma di emergenza, come quello che proponiamo qui, che può essere imposto solo con la nostra lotta. Chiediamo alla sinistra e alle realtà guidate da organizzazioni come PSOL e Conlutas di costituire un polo anti-burocratico che porti questa richiesta con molta più forza alla burocrazia sindacale nei luoghi di lavoro di tutto il paese.

Come Movimento Revolucionário de Trabalhadores (MRT) abbiamo messo Esquerda Diário e tutte le nostre forze al servizio di questa prospettiva. E crediamo che lottando per questo piano di emergenza, si possano muovere forze capaci di dare un’alternativa anche alla crisi politica del paese, che a nostro avviso non può limitarsi a voler sostituire Bolsonaro con il suo vicepresidente, Mourão, e tanto meno approfittare. della situazione come occasione per rafforzare una candidatura elettorale, aspettando pazientemente il 2022, mentre avanzano morti e attacchi contro la nostra classe.

Per questo difendiamo un’Assemblea Costituente Libera e Sovrana, imposta dalla lotta, come una via d’uscita indipendente da tutte le ali di questo regime golpista, che permetta al popolo di annullare tutti gli attacchi e le riforme imposte dal golpe, e di discutere e decidere le misure per attaccare tutti i problemi vissuti dalla maggioranza del popolo. Crediamo che sulla strada per affermare la sovranità di questa volontà popolare, di fronte alla repressione dello Stato e dei capitalisti, sarà necessario sviluppare l’autorganizzazione della nostra classe e le misure necessarie per imporre un governo operaio che rompa con il capitalismo e che possa davvero dare una soluzione a questi problemi.

MRT – Movimento Revolucionário de Trabalhadores