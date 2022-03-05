Нет войне! Российские войска вон из Украины! Долой НАТО из Восточной Европы! Нет империалистическому перевооружению! За международное единство рабочего класса! За независимую политику в Украине, чтобы противостоять российской оккупации и империалистическому господству!

Заявление о войне в Украине троцкистской фракции Четвертый Интернационал (FT-QI), международной организации, стоящей за сетью международных газет La Izquierda Diario.

1- Российская военная оккупация Украины, которую мы полностью отвергаем, имеет последствия для всей международной ситуации: уже 700 000 украинских беженцев в соседних европейских странах и рост милитаризма и перевооружения в ведущих державах. В то время как Россия размещает в Украине 190 000 солдат и усиливает осаду крупных городов страны (начиная бомбардировки мест политической власти, а не только военных объектов), державы НАТО приняли жесткие экономические санкции против России (такие как отключение большинства ее операций от системы SWIFT и замораживание резервов российского Центрального банка) и направили оружие и материально-техническую поддержку украинскому правительству. В то же время, после того, как Германия и ЕС в целом наиболее неохотно принимали санкции, они сделали разворот и теперь являются одними из самых энергичных в принятии мер против России. Германия под руководством коалиционного правительства, возглавляемого социал-либеральной СДПГ, совершила поистине исторический политический разворот, одобрив поставки летального оружия в страны, находящиеся в состоянии конфликта, и разрешив увеличить свой военный бюджет на 100 миллиардов евро, что превысит 2% ВВП страны. Он также разместил войска в Литве, Румынии и Словакии. В свою очередь, Европейский парламент проголосовал за принятие мер по вступлению Украины в ЕС. В рамках политики перевооружения и усиления империалистического военного интервенционизма, наиболее ярким примером которого является Германия, Швеция объявила о передаче Украине противотанкового оружия (шведские правила запрещают экспорт оружия в воюющие страны, за исключениями), Швейцария объявила, что примет санкции, введенные ЕС против России (нарушив нейтралитет, которого она придерживалась с 1815 года), а ЕС совместно решил пойти на беспрецедентный шаг – профинансировать закупку и поставку оружия Украине на сумму 500 миллионов долларов. Хотя на данный момент предел держав НАТО – не вступать в прямую военную конфронтацию с Россией, какое-то непредвиденное событие, особенно если конфликт затянется, может привести к эскалации и расширению театра военных действий.

2- Вторжение России в Украину – это явно реакционная акция, когда держава с третьей по величине армией в мире и ядерным оружием военным путем вторгается в соседнее государство, чтобы навязать свои условия и интересы. Целью оккупации, по-видимому, является “смена режима” в Украине путем навязывания более или менее пропутинского правительства, с аннексией части нынешней украинской территории или без нее. Или, по крайней мере, принятие российских требований украинским правительством, обусловленное военной оккупацией. Любая левая или антиимпериалистическая позиция должна открыто и категорически отвергать эту оккупацию по решению автократического правительства Путина и требовать немедленного вывода российских военных сил со всей украинской территории. В то же время он должен поощрять среди украинского населения, находящегося под оккупацией, появление позиции, независимой от проимпериалистического правительства Зеленского и различных реакционных националистических сил, подчиненных державам НАТО. Такая позиция должна включать право на самоопределение для народа Донецка и Луганска, без которого невозможно преодолеть нынешнее разделение населения между конкурирующими лидерами, подчиняющимися Путину или западному империализму. В сепаратистских республиках восточной Украины также необходимо противостоять российской оккупации, противостоя демагогии Путина, который использует справедливые требования этнического русского населения в своих интересах. В самой России тысячи людей уже мобилизуются и организуются против войны и страдают от массовых арестов, в то время как население начинает ощущать последствия санкций – девальвацию рубля и растущую инфляцию. Аналитики утверждают, что военные действия Путина могут закончиться авантюрой, поскольку он намерен оккупировать страну с 44 миллионами жителей, в основном враждебным населением и территорией, в три раза превышающей размеры Великобритании. Политическое решение, которое не пользуется популярностью в самой России и против которого выступают Соединенные Штаты и европейский империализм. Против различных реакционных национализмов и против империализма, в защиту всех угнетенных народов и их национальных прав необходимо развитие международного единства рабочего класса.

3- Как он сам ясно дает понять, Путин не имеет ничего общего с коммунизмом или левыми, как это смешно представляют ностальгирующие по холодной войне. Напротив, он представляет секторы клики, которые способствовали реставрации капитализма в бывшем Советском Союзе и извлекли из этого выгоду. Его политика в отношении соседних стран основана на национальном угнетении, осуществляемом царизмом или сталинизмом, выражая худшие черты реакционного русского национализма. Он олицетворяет собой автократический режим, который преследует и криминализирует политическую оппозицию, покушается на права меньшинств, женщин и ЛГБТ+ сообщества, и в настоящее время более 3000 человек арестованы во время антивоенных маршей. Путин подавил требования чеченского народа в крови и огне, а недавно вмешался в дела Беларуси и Казахстана, чтобы поддержать реакционные правительства, которым бросили вызов народные мобилизации. На международном уровне его вмешательство сыграло важную роль в поддержке кровожадного режима Аль-Асада в Сирии, в процессе, который вылился в реакционную войну без прогрессивных лагерей. Его политика отрицания национальных прав украинского народа находится в явном противоречии с большевизмом времен Ленина и Троцкого, который отстаивал в Советском Союзе, возникшем в результате Октябрьской революции, право на национальное самоопределение, даже отделение, Украины и всех угнетенных наций при царизме. Они считали это право неизбежным для достижения единства рабочего класса.

4- Со своей стороны, США и европейские империалистические державы, контролирующие НАТО, ответственные за многочисленные военные интервенции и оккупации по всему миру (Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия, бывшая Югославия и другие), ввели жесткие экономические санкции, которые в первую очередь ударили по гражданскому населению. Они исключили некоторые российские банки и бизнес-операции из SWIFT (международной платежной системы); они запретили России использовать свое воздушное пространство, в то же время направляя оружие, финансирование и логистическую поддержку украинскому правительству Зеленского. Соединенные Штаты выслали российских дипломатов, обвинив их в шпионаже. В ЕС также были приняты меры цензуры в отношении российских СМИ, таких как Russia Today и Sputnik, и другие ограничения демократических свобод. Таким образом, они пытаются установить монополию на прессу для тех, кто распространяет версии событий стран НАТО: они делают в своих странах то, за что критикуют Путина. Империалистические государства не заинтересованы в “независимости и демократии” в Украине, как они цинично заявляют. Даже не вступая пока в прямую военную конфронтацию с российскими войсками, они используют нынешнюю оккупацию в своих целях военного перевооружения. Они стремятся позиционировать себя для полуколонизации не Украины (которая под сапогом МВФ и “западного” империализма является одной из беднейших стран Восточной Европы), а самой России, если политические и военные расчеты Путина окажутся неверными, в результате чего он будет сметен силой событий. После распада Советского Союза НАТО удвоила число своих членов, расширяясь на восток, размещая войска и ракеты против России. И это несмотря на обещания госсекретаря США Джеймса Бейкера Горбачеву не расширять Атлантический альянс, чтобы заставить его согласиться на объединение Германии. Эти же силы подталкивали к политике “смены режима” в Украине, чтобы передать власть от пророссийских олигархов к проимпериалистам на Западе. Исторический курс формально независимой Украины, которая колеблется между вассалом России и империалистических держав НАТО, показал правильность тезиса Троцкого в 1939 году о том, что независимость Украины неразрывно связана с борьбой за власть трудящихся, вывод, который актуализировала российская оккупация. Борьба за независимую рабочую и социалистическую Украину, очевидно, включает в себя защиту права украинского народа на национальное самоопределение, подчеркивая при этом, что подлинная независимость будет завоевана не “прозападными” украинскими националистами и не “пророссийскими”, а правительством рабочего класса.

5- Как мы уже отмечали, империалистические державы НАТО используют российскую оккупацию, которая вызвала праведное осуждение среди значительной части населения этих стран, для оправдания нового всплеска милитаризма. В случае Германии это “исторический поворотный пункт”, как назвал его социал-демократический канцлер Олаф Шольц, в военном интервенционизме этой империалистической державы. Прогрессивное” правительство Испании мобилизует войска в Восточной Европе и соперничает со своими консервативными союзниками в пронатовской риторике. Во Франции пресса с энтузиазмом говорит о существовании общей европейской империалистической политики. Некоторые аналитики отмечают, что российская оккупация помогла воссоединить НАТО, находившееся в кризисе. Если это был непосредственный эффект, то конкретно мы видим возросшее влияние европейских держав, которое сегодня не противоречит политике США в отношении российской оккупации в Украине, но может стать таковым завтра. В то же время вся оружейная промышленность взлетает на бирже в разгар перевооружения различных государств, что отмечается в европейской прессе. Со своей стороны, мы открыто выступаем против этой реакционной политики и поддерживаем движение за отказ от империалистического милитаризма в этих странах, перенимая лучшие традиции немецкого рабочего движения (“Ни одного цента, ни одного человека для милитаризма!”- говорил Вильгельм Либкнехт) перед лицом предательства социал-демократии, когда она поддержала собственную буржуазию в Первой мировой войне. Мы ясно говорим: долой НАТО и всю империалистическую политику перевооружения!

6- Этот рост милитаризма и приход войны в сердце Восточной Европы показывают ошибочность идеи о том, что неолиберальная “глобализация” и окончание холодной войны привели к наступлению новой эры, в которой государственная власть разжижена, а войны ушли в прошлое. После того, как мираж капиталистического мира, управляемого одной “гипердержавой”, исчез, упадок могущества США теперь виден всем. Возросшая интеграция мировой экономики через “цепочки создания стоимости” для промышленного производства и услуг, а также финансовую систему и телекоммуникации не только не уменьшила межмонопольную и межгосударственную конкуренцию, но и усилила ее. Борьба за долю мировой власти – между США, Китаем и Россией, а также попытки Германии и Франции, а также Японии проводить более независимую империалистическую политику, чтобы закрепиться в своей сфере влияния – делает всю международную ситуацию более нестабильной. Одним из проявлений этих тенденций является нынешняя война в Украине, которая может перерасти в масштабную конфронтацию из-за множества противоречий, которые она сгущает. Как два года назад пандемия коронавируса нарушила всю международную ситуацию, так и сегодня оккупация Украины может ускорить скрытые тенденции и вызвать конвульсивные потрясения в политической ситуации, включая революционные действия массового движения или контрреволюционные войны в более широком масштабе. Определение Ленина о том, что мы живем в эпоху “кризисов, войн и революций”, подтверждается и обновляется: экономические, пандемические и климатические кризисы (глобальное потепление), войны с участием европейских стран, классовая борьба и народные восстания взаимодействуют с предыдущими элементами и готовят почву для возникновения предреволюционных или революционных ситуаций в разных странах.

7- Как революционные левые мы должны поощрять мобилизации по всему миру против войны, которые требуют вывода российских войск из Украины и в то же время осуждают роль НАТО и перевооружение западных империалистических держав. Мы должны бороться за то, чтобы отказ от российской оккупации, выраженный теми, кто мобилизуется против войны по всему миру, особенно в Европе, не использовался для продвижения милитаризма и перевооружения империалистических держав. В самой Украине мы предлагаем, чтобы сопротивление российской оккупации шло по пути, не зависящему от подчинения НАТО, проповедуемого Зеленским, а в России противостояние войне должно стать отправной точкой для революционного конца реакционного правительства Путина (что не может исходить от сектора буржуазной оппозиции во главе с Навальным). Широкое всемирное движение против нынешней войны с такими характеристиками, несомненно, станет большой точкой опоры для развития революционных процессов, чтобы бросить вызов всему империалистическому порядку. Международное единство рабочего класса, которое необходимо как никогда, может развиваться только на основе вмешательства в процессы борьбы, которые сейчас в самом разгаре. Время ускоряется.

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Троцкистская фракция – Четвертый Интернационал (FT-QI) – международная революционная организация, организатор международной газетной сети La Izquierda Diario, представленной в 14 странах на 8 языках. В его состав входят:

АРГЕНТИНА: Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS)

Рабочая Партия социалистов (ПТС)

БРАЗИЛИЯ: Movimento Revolucionário de Trabalhadores (MRT)

Революционное движение трудящихся (MRT)

ЧИЛИ: Partido de Trabajadores Revolucionarios (PTR)

Рабочая Революционная партия (РТР)

МЕКСИКА: Movimiento de los Trabajadores Socialistas (MST)

Движение социалистических трудящихся (МТС)

БОЛИВИЯ: Liga Obrera Revolucionaria (LOR-CI)

Революционная рабочая лига (ЛОР-СИ)

ИСПАНСКОЕ ГОСУДАРСТВО: Corriente Revolucionaria de Trabajadoras y Trabajadores (CRT)

Революционное рабочее течение (CRT)

ФРАНЦИЯ: Corriente Comunista Revolucionaria (CCR)

Коммунистическая Революция Течение (ККР)

ГЕРМАНИЯ: Revolutionäre Internationalistische Organisation (RIO)

Революционная интернационалистская организация (РИО)

США: Left Voice

Левый голос

ВЕНЕСУЭЛА: Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS)

Рабочая Лига за социализм (ЛТС)

УРУГВАЙ: Corriente de Trabajadores Socialistas (CTS)

Социалистическое рабочее течение (СТС)

Сочувствующие организации:

ИТАЛИЯ: Frazione Internazionalista Rivoluzionaria (FIR)

Революционная интернационалистская фракция (РИФ)

ПЕРУ: Corriente Socialista de las y los Trabajadores (CST)

Социалистическое Течение Рабочих

КОСТА-РИКА: Organización Socialista Revolucionaria (OSR)

Социалистическая революционная организация (OSR)