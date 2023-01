Domenica scorsa l’estrema destra ha invaso i principali luoghi di potere di Brasilia. Una mobilitazione ampiamente respinta, che Lula vuole utilizzare per rafforzare il regime.

Riportiamo l’intervista di Révolution Permanente a Diana Assunção, femminista brasiliana e militante rivoluzionaria del MRT, analizza la situazione e la posta in gioco per una politica indipendente.

Redazione: Ciao Diana, per cominciare, in che misura gli eventi degli ultimi giorni in Brasile sono una sorpresa, visto che la manifestazione era stata organizzata da diversi giorni?

Diana Assunção: Già l’anno scorso c’è stata un’ondata di mobilitazioni reazionarie in Brasile. Ultimamente, un segnale importante sono stati gli accampamenti bolsonaristi davanti alla caserma generale dell’esercito a Brasilia, allestiti per chiedere l’intervento militare e contestare i risultati delle elezioni presidenziali. Non appena i risultati delle elezioni sono stati resi noti, un settore radicalizzato del bolsonarismo si è mobilitato per l’intervento militare.

Il clima era quindi già favorevole al tipo di eventi a cui abbiamo assistito domenica. Inoltre, era già stato annunciato in precedenza che alcuni autobus di sostenitori di Bolsonaro si sarebbero recati a Brasilia. Quindi il pericolo era evidente. Ci sono persino molte voci che accusano la polizia e il governatore del distretto federale di essere complici di questa azione.

Ciò che è più sorprendente è il salto di qualità espresso nell’invasione dei palazzi dei tre poteri di Brasilia: esecutivo, parlamentare e giudiziario. Si tratta di un’operazione offensiva da parte dell’estrema destra, anche se in realtà non aveva rapporti di forza favorevoli nel paese dopo l’insediamento del nuovo governo Lula, un governo di conciliazione di classe, allineato con settori del padronato nel quadro di un ampio fronte che riunisce molte figure e organizzazioni del regime.

Qual è la tua analisi delle prime reazioni del governo?

L’invasione guidata dai bolsonisti era contraria al reale equilibrio politico del paese. Inoltre, questo evento ha avuto la conseguenza di rafforzare il governo stesso e gli ha permesso di imporre una situazione di larga unità nazionale contro i settori bolsonisti che si sono mobilitati domenica. Anche a livello internazionale, gli imperialismi americano e francese hanno subito mostrato il loro sostegno al governo di Lula.

Le prime misure presentate dal governo sono quindi principalmente misure autoritarie e repressive, che segnalano un rafforzamento della politica bonapartista del governo. In questo modo, il governo cerca di rafforzarsi e di incanalare tutto l’odio che esiste verso Bolsonaro e l’estrema destra nella difesa del regime. Dopo quattro anni di governo piuttosto odiato, la politica di Lula e Alckmin indirizza questo sentimento e questo odio in una difesa delle istituzioni brasiliane.

Cosa puoi dire dell’idea che, di fronte a questo attacco, l’unità di questo regime dovrebbe essere ulteriormente rafforzata e le istituzioni dovrebbero avere fiducia?

Questo è un modo per il governo di rafforzarsi ulteriormente e di impedire le iniziative indipendenti della classe operaia, dei movimenti sociali, indigeni, femministi, neri, LGBT e giovanili. Lula sta approfittando del legittimo rifiuto del bolsonarismo e del tentativo di invasione delle istituzioni del potere brasiliano al servizio del regime.

Tuttavia, questa politica di protezione del regime consiste, in ultima analisi, nel mantenere tutti gli attacchi e le controriforme portate avanti dai vari governi nel corso degli anni e rivolte ai lavoratori. Questi attacchi contro la classe operaia e popolare brasiliana vanno avanti dal golpe istituzionale del 2016, quando la destra ha portato avanti un’offensiva molto forte contro il governo del Partido dos Trabalhadores di Dilma Rousseff, per portare avanti attacchi ancora più profondi di quelli che il PT era stato in grado di fare all’epoca.

Questa politica di unità nazionale non mira ad altro che a mantenere un governo di conciliazione di classe post-bolsonista che continua la sua alleanza con gli uomini d’affari e prosegue persino alcune delle politiche economiche intraprese dal golpe istituzionale del 2016. Ma, come abbiamo visto nella storia brasiliana, la conciliazione di classe apre sempre la strada alla destra e ora all’estrema destra.

Qual è la tua analisi della decisione di Lula di rafforzare il sistema repressivo e giudiziario e di affidarsi all’esercito per reprimere i bolsonaristi?

Anche se al momento le forze di polizia stanno prendendo di mira l’estrema destra, è chiaro che le misure repressive che sono state adottate, ad esempio l’intervento federale a Brasilia, comporteranno un rafforzamento autoritario del regime che potrebbe rivoltarsi in qualsiasi momento contro i lavoratori, contro l’estrema sinistra, contro le nostre lotte… Ecco perché dobbiamo affrontare Bolsonaro e l’estrema destra con i metodi della classe operaia e della lotta di classe.

Anche se condividiamo l’odio della popolazione verso Bolsonaro e l’estrema destra, il fatto è che siamo già sotto un nuovo governo, il che implica un cambiamento nel quadro politico e strategico in cui operiamo. È necessario analizzare questo cambiamento per identificare correttamente la necessità di una politica operaia indipendente che, in questo momento, deve articolare la lotta contro le minacce putschiste con la lotta per la completa abrogazione di tutte le riforme antioperaie.

Quali sono le prospettive del bolsonarismo dopo questa domenica? Pensi che ne uscirà più forte o più debole?

Dopo le mobilitazioni di domenica, il bolsonarismo si è indebolito. Infatti, sebbene alle elezioni abbia ottenuto una percentuale elevata, ottenendo quasi la metà dei voti, mostrando un paese piuttosto polarizzato, dopo le elezioni Bolsonaro è stato piuttosto umiliato. È scomparso dalla vita politica mentre un settore di base radicalizzato del bolsonarismo organizzava manifestazioni senza rapporti di forza favorevoli. Queste mobilitazioni hanno raggiunto il loro apice con il tentativo di invasione del governo federale domenica scorsa.

È importante sottolineare che anche Bolsonaro ha dichiarato di non approvare la violenza che ha avuto luogo domenica scorsa. Pertanto, l’ala più radicalizzata del bolsonarismo è più isolata al momento. Si tratta di una situazione complessa che dovremo seguire da vicino nei prossimi giorni.

Cosa propone il Movimento Rivoluzionario dei Lavoratori (MRT), di cui sei dirigente, in questo contesto?

Oggi gran parte della sinistra è diventata direttamente filogovernativa aderendo al governo Lula-Alckmin. Questo è il caso di un’organizzazione come il PSOL. E questo nonostante questo governo abbia già preso decisioni assolutamente reazionarie, come quella di avere tra i suoi ministri Daniela do Waguinho, una figura politica di Rio de Janeiro che intrattiene rapporti con le milizie di estrema destra.

Per noi è molto importante che la sinistra si batta per la sua indipendenza politica da questo governo per lottare per un fronte operaio unito. In questo modo, sarà in grado di affrontare le minacce putschiste articolando questa lotta con quella per l’abrogazione delle riforme antisociali, come la riforma del lavoro e la riforma delle pensioni, che sono stati attacchi brutali alla classe operaia brasiliana.

È inoltre fondamentale articolare queste lotte con le rivendicazioni di donne, indigeni, neri e LGBT+ in Brasile. In questo senso, dovremmo chiedere che le grandi centrali sindacali organizzino uno sciopero nazionale per queste rivendicazioni, che non si riducano alla semplice difesa delle istituzioni come vogliono il PT e il governo, ma che mettano all’ordine del giorno un programma della classe operaia difeso con metodi della classe operaia, affinché siano i capitalisti a pagare la crisi e non la classe operaia e le classi popolari. Questo è ciò che stiamo difendendo in questo momento, in dialogo con i settori che difendono lo slogan “nessuna amnistia per Bolsonaro e i bolsonaristi”.

Intervista a cura di Carla Biguliak