Crisi di regime e lotta di classe: dopo lo choc iniziale della pandemia (che ha provocato centinaia di migliaia di morti) potrebbe essersi aperta una seconda fase della crisi.

Prima fase della crisi: la questione sanitaria

Lo spostamento dell’epicentro della pandemia di COVID-19 dalla Cina in Italia e in Europa ha segnato l’inizio della crisi sanitaria mondiale. L’11 marzo l’OMS ha annunciato il passaggio dallo stadio di epidemia a quello di pandemia e massicce misure di confinamento sono state adottate in Europa a cominciare da Italia, Francia e Spagna. Retorica marziale, confinamento poliziesco e appelli all’unità nazionale si sono sommati a misure finanziarie di portata storica, anticipando una crisi economica di enormi dimensioni. In questa prima fase della crisi, la questione sanitaria è stata al centro dell’attenzione e i dibattiti politici si sono concentrati sull’aumento della curva dei contagi e sulla possibile saturazione dei servizi sanitari già segnati da 30 anni di offensive neoliberali.

Nella contraddizione generata tra urgenza sanitaria e volontà dei grandi gruppi capitalisti di continuare la produzione anche a costo della salute dei lavoratori, le lotte operaie sono riemerse e hanno caratterizzato la prima fase della crisi. In molti paesi i lavoratori dei settori non essenziali (come quello automobilistico ed aeronautico) hanno imposto la chiusura delle officine. Si tratta di episodi guardati con inquietudine da MEDEF [equivalente francese dell’italiana Confindustria, NdT] che ha parlato di “atteggiamenti brutali da parte dei lavoratori”.

Sul versante internazionale hanno ripreso vigore in Europa le tendenza nazionaliste già rafforzate dopo la crisi del 2008, con provvedimenti come il blocco delle frontiere e il divieto di esportazione di materiale sanitario. La Cina ha approfittato delle tendenze centrifughe europee e del temporaneo ripiegamento degli USA per guadagnare prestigio fornendo materiale sanitario a paesi europei come l’Italia ma anche a diversi paesi dell’Africa, cercando così di apparire come la potenza capace di portare avanti la lotta contro la pandemia. Si è scatenata insomma una vera guerra di propaganda.

Quando però è emerso con chiarezza che l’andamento del contagio era relativamente contenuto in Europa e che nuove andate si verificavano negli Usa e in America Latina, sulla scena politica mondiale sono emerse altre priorità, segnando l’inizio di una fase nuova della crisi. Lungi dall’essere risolta, la questione sanitaria è passata lentamente in secondo piano, eclissata dalla profondità della crisi economica e dalle tensioni tra le varie potenze mondiali, ma anche dal rischio sempre maggiore di vere rivolte popolari davanti alla severe misure di contenimento, alle devastanti conseguenza economiche e all’acuirsi della crisi politica in diversi paesi. Gli esempi più evidenti nelle ultime settimane riguardano il Libano, scosso dalle “rivolte della fame” e il Brasile, in piena crisi politica.

Verso una nuova «Grande Depressione»

La pandemia di Covid-19 ha colpito un’economia capitalista ancora fortemente indebolita dalle contraddizioni esplose a seguito della gestione della crisi del 2008-2010: alti livelli di indebitamento degli stati e delle imprese, bassi tassi di investimento, rallentamento dell’economia cinese e del commercio internazionale facevano temere agli economisti l’avvio di una nuova crisi economica.

Questa nuova fase della crisi non prende avvio dalla guerra commerciale tra Usa e Cina, come vorrebbero molti commentatori, ma dallo sconvolgimento delle catene del valore e dal blocco parziale della produzione e del commercio mondiale a seguito delle misure adottate per il contenimento della pandemia. Con tutta evidenza questo ha accelerato tendenze recessive già esistenti sulle quali ha pesato anche la guerra commerciale tra Cina ed USA. La caduta cumulativa dei principali indici di borsa internazionali tra il 30 ed il 40% è diventata una realtà concreta a fine marzo, quando sono stati diffusi gli indicatori economici del primo trimestre 2020, segnati dall’aumento della disoccupazione e dal crollo del prezzo del petrolio. Tutti gli elementi di criticità che all’inizio della crisi sanitaria restavano sullo sfondo, oggi sono balzati sotto ai riflettori.

Il Europa il calo del PIL per il primo trimestre si attesta su livelli record: -5,2% in Spagna, -5,8% in Francia, -4,7% in Italia [nelle stime più prudenti, ndt]. Il principale motore dell’UE, la Germania, ha registrato un calo complessivo delle attività produttive pari al 89% rispetto ai livelli di fine 2019. Per la zona Euro la BCE prevede una caduta complessiva del PIL tra il -5% ed il -12%: nel 2009 si era registrata una diminuzione del 4,9%.

Questo scenario di profonda recessione ha ripercussioni in tutti i paesi, con un impatto più o meno duro in rapporto alla situazione economica di ciascuno di essi e alla loro collocazione in seno al mercato internazionale. Cina e USA, per citare solo le due principali potenze, hanno registrato una diminuzione del PIL pari al 6,8% e al 4,8% nel primo trimestre 2020. L’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) prevede una diminuzione del PIL mondiale del 3,6% (dopo la crisi del 2008 si era registrata una diminuzione del PIL mondiale dello 0,1%).

La crisi ha avuto anche effetti immediati e via via più manifesti sulla vita di milioni di lavoratori. Il capitalismo ha scaricato sui lavoratori le perdite legate a questa recessione mondiale dei mercati: in sole 5 settimane, il tasso di disoccupazione negli USA è salito del 20% portando a 30 milioni il numero totale dei disoccupati. A titolo di confronto, il tasso di disoccupazione tra 1929 e 1933 (Grande Depressione) non aveva superato il 25%. E queste cifre sono ancora più ampie se analizziamo la situazione mondiale: l’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) stima che su una popolazione mondiale attiva di 3,3 miliardi di persone, ben 1,6 miliardi rischia seriamente di perdere il lavoro.

Petrolio e aeronautica i settori più colpiti

La battuta d’arresto dell’economia mondiale a seguito della pandemia ha registrato uno dei peggiori picchi il 20 aprile scorso con l’affossamento della quotazione WTI del prezzo del petrolio, indice che serve a determinare il prezzo del greggio negli USA (mentre l’indice che determina il prezzo mondiale è il BRENT). Nella quotazione WTI il petrolio greggio era valutato -37,63$ al barile, vale a dire che i produttori dovevano pagare i clienti per sbarazzarsi delle scorte di petrolio prodotte. La riduzione della domanda mondiale del 30-40% a seguito della crisi ha dato luogo ad un surplus di produzione che a sua volta ha determinato l’affossamento del prezzo del greggio con conseguenze negative sui produttori americani e sulla banche creditrici.