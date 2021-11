Pubblichiamo in contemporanea su tutta la nostra Rete Internazionale di giornali online una dichiarazione di appoggio al Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (FIT-U), la coalizione anticapitalista, dalla parte della classe lavoratrice, che si presenta alle elezioni argentine di questa domenica, e dove ha un ruolo primario la sezione argentina della nostra corrente, il Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS).

Quelli di noi che firmano questa dichiarazione, dirigenti e referenti di partiti che si dichiarano operai, antimperialisti e/o di sinistra, del movimento operaio, dei contadini, dei giovani, del movimento delle donne, del movimento LGBTQ+, del movimento ambientalista e di tutte le organizzazioni che affrontano l’oppressione capitalista, appoggiano le candidature del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (“Fronte della Sinistra e dei Lavoratori – Unità”, FIT-U) in Argentina per le prossime elezioni legislative del 14 novembre.

Il FIT-U, nato 10 anni fa come coalizione della sinistra di classe e socialista, è composto dal Partido de Trabajadores Socialistas (PTS), il Partido Obrero (PO), Izquierda Socialista (IS) e il Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST). Rappresenta l’unica alternativa ai partiti capitalisti e alle politiche dell’imperialismo in Argentina.

La coalizione peronista al potere, guidata da Cristina Fernandez de Kirchner e dal presidente Alberto Fernandez, ha appena subito una pesante sconfitta nelle elezioni primarie del 12 settembre. Ciò ha aperto una grande crisi all’interno del governo, che la destra liberale di Juntos por el Cambio (Insieme per il cambiamento), guidata dall’ex presidente Mauricio Macri, sta cercando di capitalizzare. L’estrema destra “libertaria” cerca di incanalare parte del malcontento verso i partiti capitalisti tradizionali per proporre un modello economico di maggiore austerità e una mano più dura contro i lavoratori e la sinistra. In questo quadro di delusione e malcontento popolare, il FIT-U è emerso nelle recenti elezioni primarie PASO come terza forza politica nazionale.

Nonostante si sia presentato come “progressista”, promettendo di porre fine alle politiche di aggiustamento del precedente governo, due anni dopo il suo insediamento, il “Frente de Todos” è emerso come promotore di politiche a favore degli interessi dei capitalisti argentini e internazionali. Nel mezzo della pandemia, ha lasciato milioni di persone senza ricevere il magro reddito di emergenza – che nel secondo anno ha eliminato direttamente dal bilancio – e ha imposto un duro aggiustamento fiscale subito dai lavoratori, per continuare a pagare l’illegittimo debito estero al FMI e i sussidi ai grandi capitalisti. Già oltre il 40% della popolazione è sotto la soglia di povertà e i salari continuano a diminuire di fronte all’inflazione, con la complicità della burocrazia sindacale.

In questo scenario, il FIT-U è diventata un canale di espressione politica della rabbia sociale di ampi settori della classe operaia, delle donne e dei giovani. A livello nazionale, il FIT-U ha ottenuto più di un milione di voti (5%). Nella provincia di Jujuy, nel nord più povero del paese dove la popolazione è in maggioranza indigena, il FIT-U ha ottenuto il 24% dei voti e sta lottando per eleggere un deputato nazionale. Nelle province patagoniche (Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén) ha ottenuto circa il 10% dei voti. In quest’ultima, un legislatore del FIT-U è stato appena eletto nel capoluogo, nelle elezioni locali, con l’8,8% dei voti. Sono tutte province che hanno appena vissuto grandi scioperi e mobilitazioni (dei lavoratori della sanità, degli insegnanti, del movimento ambientalista, dei picchetti disoccupati, ecc.) dove le organizzazioni del FIT-U erano in prima linea. Nella Città Autonoma di Buenos Aires ha registrato la migliore elezione della sua storia ed è vicio ad ottenere una rappresentanza nel Congresso Nazionale. Nella Grande Buenos Aires, un grande afflusso di voti è venuto dalla classe operaia e dai quartieri popolari, riflettendo le grandi lotte contro la disoccupazione, la fame, la miseria, per la terra e la casa, in cui il movimento piquetero è stato uno dei principali protagonisti. Ciò apre la possibilità che i candidati della lotta operaia possano essere eletti anche nei consigli comunali e municipali, una prerogativa dei partiti borghesi in comuni con centinaia di migliaia o milioni di elettori.

Il Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad ha fatto parte della “marea verde” che ha conquistato il diritto all’aborto legale, sicuro e gratuito, ed è in prima linea nella lotta contro il saccheggio estrattivista, l’agrobusiness e le mega-miniere delle multinazionali, promosse da tutti i partiti e coalizioni padronali. Combatte per l’indipendenza politica della classe lavoratrice e denuncia l’integrazione della burocrazia sindacale peronista nello Stato capitalista e lotta per il recupero e l’instaurazione di direzioni classiste nei sindacati. Nel suo programma difende il mancato pagamento dell’illegittimo debito estero che condanna i paesi dell’America Latina alla povertà. Propone anche la riduzione della giornata lavorativa a 6 ore e la redistribuzione delle ore di lavoro tra tutti e tutte, senza riduzione dei salari. E combatte per la nazionalizzazione delle banche e del commercio estero. Lontano da quei riformisti che sostenevano che, per avere successo elettorale, era necessario abbassare il programma, il FIT-U propone apertamente un programma per “espropriare gli espropriatori”. E contro l’imperialismo e le borghesie locali, propone l’unità socialista dell’America Latina.

I risultati del FIT-U esprimono in Argentina la lotta contro gli effetti della crisi capitalista mondiale scatenata dalla pandemia sulla classe operaia e le masse sfruttate. Durante la pandemia, milioni di lavoratori in tutto il mondo sono stati mandati a lavorare a rischio della loro vita: gli essenziali. Altri sono stati licenziati e sopravvivono a malapena grazie agli aiuti statali. Mentre le fortune di alcune centinaia di miliardari come Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg, ecc. L’America Latina è diventata la regione socialmente più disuguale del mondo, approfondendo le condizioni che hanno spinto le rivolte popolari in Ecuador e Cile nel 2019 e che si sono diffuse l’anno scorso e quest’anno in Bolivia, Colombia e altri.

La crisi capitalista globale è il grande motore delle ribellioni operaie e popolari. Non solo nelle nazioni semicoloniali e dipendenti dell’America Latina, ma anche nelle metropoli imperialiste, in primo luogo negli Stati Uniti. È questa crisi e la resistenza delle masse alle loro misure di “aggiustamento” che ha deteriorato e rovesciato i regimi di destra (Bolivia contro il colpo di stato di Añez; ribellione popolare in Cile contro il governo di Piñera e in Colombia contro Duque, ecc.) e che ha messo a nudo l’impotenza e la complicità dei partiti di centro-sinistra e “nazionali e popolari”, sostenitori di fronti collaborazionisti di classe. Di fronte alla crisi della destra tradizionale e al fallimento delle varianti di centro-sinistra o “pseudo-progressiste” (Chavismo, Lulismo, Podemos o Syriza) che si sono trasformate in difensori ed esecutori degli “aggiustamenti” capitalisti-fondi-monetaristi contro le masse lavoratrici, l’ultradestra cerca di riposizionarsi. Vediamo già in Spagna come Vox sta capitalizzando parte della crisi del regime monarchico spagnolo e le capitolazioni del centro-sinistra pseudo-progressista. Ma la crisi ha anche minato lo sviluppo di questa ultradestra. La caduta di Trump, l’ondata di mobilitazioni e scioperi di fronte al nuovo governo di destra che si è insediato qualche mese fa in Ecuador, e altri processi di mobilitazione ne sono la prova. In Brasile, Jair Bolsonaro è sostenuto anche dalla pusillanime politica di collaborazione di classe sviluppata dal PT e da Lula, che ha bloccato l’intervento organizzato delle masse sfruttate attraverso burocrazie filoborghesi corrotte. Senza più ossigeno, Bolsonaro continua a sviluppare attacchi contro le conquiste dei lavoratori (precarizzazione dei lavoratori statali, ecc.). In Argentina, i candidati Javier Milei e José Luis Espert sono espressione di questi settori ultra-reazionari. Con un discorso demagogico “anti-casta” e “anti-politica”, nascondono chi sono i veri vincitori delle politiche perseguite dai governi capitalisti nella pandemia: le multinazionali, i grandi imprenditori, le banche e l’agribusiness.

Nella sinistra internazionale abbiamo visto partiti di centro-sinistra e pseudo-progressisti, che hanno promesso una rottura con le politiche di austerità, ma hanno finito per attuare queste misure.

Questo è il caso di Podemos in Spagna, che fa parte del governo “neoliberale progressista” del PSOE. Syriza aveva precedentemente promesso un governo anti-austerità, ma ha finito per essere il miglior pupillo del FMI e dell’Unione Europea per attuare i piani della Troika, aprendo così la strada al ritorno della destra. In America Latina il Frente Amplio in Cile, che ha firmato insieme alla destra e al reazionario governo Piñera l'”Accordo per la Pace e la Nuova Costituzione”, che ha cercato di disattivare la mobilitazione popolare per riabilitare le odiate istituzioni ereditate dalla dittatura. In Perù, nonostante le illusioni generate dal governo Castillo, stiamo già vedendo come sta cedendo alla pressione dei padroni. In Brasile, Lula, Dilma e il PT vogliono tornare al potere insieme a settori dei padroni nel Frente Amplio. In Bolivia, il governo di conciliazione di classe MAS, sostenuto da Evo Morales, è tornato.

I cosiddetti governi latinoamericani “progressisti” come quelli di Lula/Dilma in Brasile, i Kirchner in Argentina, López Obrador in Messico, o Evo Morales/Luis Arce in Bolivia, al di là di alcune frizioni con l’imperialismo, hanno finito per governare per le multinazionali senza toccare gli interessi dei grandi capitalisti o del capitale finanziario internazionale. Il governo Chávez/Maduro in Venezuela, che è arrivato a proporre il “socialismo del XXI secolo”, pur sopportando un’aggressione e un blocco economico da parte dell’imperialismo contro il quale ci stiamo pronunciando, ha seguito un percorso di capitolazione alla borghesia e allo stesso imperialismo.

Il FIT-U rappresenta una prospettiva opposta al centro-sinistra e a qualsiasi variante il cui orizzonte ristretto è quello di gestire il capitalismo, scaricando la crisi di questo sistema di sfruttamento sulle masse.

Il FIT-U è stato il motore della Conferenza dell’America Latina e degli Stati Uniti che ha avuto luogo nel 2020 con la presenza di 50 organizzazioni di tutto il continente.

I rappresentanti del FIT-U nei parlamenti sono a fianco delle lotte operaie e popolari nelle strade. A differenza dei politici capitalisti che si arricchiscono con le loro posizioni, trattengono per sé solo uno stipendio da insegnante – il resto del loro stipendio lo donano ad un fondo di lotta. I loro candidati sono lavoratori, studenti e combattenti dei movimenti delle donne, LGBTQ+ e ambientali.

Il FIT-U non cerca di ottenere una maggioranza in parlamento in coalizione con i partiti borghesi. Il suo intervento nel processo elettorale è un campo di battaglia essenziale per sviluppare una vasta campagna di agitazione delle masse lavoratrici per rompere la loro subordinazione ai partiti padronali e per avanzare su un percorso di indipendenza politica e di organizzazione della resistenza e della mobilitazione politica di fronte agli aggiustamenti e alla mobilitazione finanziario-monetarista. In modo che possano irrompere sulla scena della crisi nazionale come fattore indipendente e diventare un’alternativa di potere. Il FIT-U lotta per un governo operaio in rottura con il sistema capitalista-imperialista, basato sulla mobilitazione e l’autorganizzazione del popolo lavoratore.

Il FIT-U fa parte e sta dalla parte della classe operaia, dei giovani, delle donne e dei popoli indigeni che si ribellano contro lo sfruttamento e l’oppressione di un sistema decadente. Come dimostrano l’ondata di lotte operaie negli Stati Uniti, lo sciopero generale in Corea del Sud, gli scioperi in Italia, Spagna, Francia e Germania, il movimento giovanile ambientalista che sta spazzando il mondo o le ribellioni che hanno spazzato le Ande e i Caraibi in America Latina, il Medio Oriente e si stanno insinuando in tutto il mondo.

L’appoggio elettorale che il FIT-U riceverà nelle prossime elezioni, così come i parlamentari che vincerà, saranno messi al servizio dello sviluppo della lotta di classe per una prospettiva operaia e socialista.

Noi, firmatari di questa dichiarazione, dichiariamo il nostro appoggio ai candidati del FIT-U in tutti i distretti del paese come l’unica coalizione che difende gli interessi della classe operaia, delle donne e dei giovani.

Primi firmatari

Stato spagnolo:

Corriente Revolucionaria de Trabajadoras y Trabajadores (CRT, sezione di FT-QI)

Vidal Aragonés, ex deputato del CUP-CC della Catalogna e avvocato del lavoro

Santiago Lupe, storico, portavoce della Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras – CRT

Lucía Nistal, dottorandain Teoria Letteraria alla Universidad Autónoma de Madrid (UAM), portavoce di Referéndum UAM e della CRT

Juan Carrique, avvocato del lavoro, membro della Asociación Libre de Abogadas y Abogados, iscritto CGT

Daniel García Rodríguez, membro del comitato di fabbrica Amazon Mad4 San Fernando de Henares, iscritto CoBas

Juan Argelina, professore nella scuola secondaria e dottore in Storia e Archeologia, militante lgbt+

Josefina L. Martínez, giornalista, scrittrice, storica, direttrice della rivista Contrapunto

Nicolás González Varela, scrittore e traduttore – Sevilla

José Errejón, economista – Madrid

Andrea Benites Dumont, Giornalista, militante per i diritti umani – Madrid

Asier Ubico, presidente della CGT – comitato di Saragozza della società Telepizza

Juan Carlos Arias Sanz, delegato UGT della Consejería de Políticas Sociales y Familia della Comunità di Madrid

Cynthia Lub, docente di Storia, scrittrice, direttrice di Esquerra Diari.cat e membro della CGT Lleure

Verónica Landa, giornalista, affiliata alla CGT Lleure e portavoce di Pan y Rosas – Barcellona

Joe Molina, ex lavoratore Panrico e attivista della CRT

Ana Aparicio Domínguez, Alejandra Mariño Zuleta, Raúl Bodas Gómez, Universidad Autónoma de Madrid (UAM), rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Filosofia e Lettere – UAM per “Revoluciona Tu Universidad”.

María Abizanda Cardona, Lorién Matute Laguarta e Miguel Zueras Bellosta, iscritti e rappresentanti degli studenti a nome del consiglio di amministrazione della facoltà di filosofia e lingue dell’Università di Saragozza – Unión de Estudiantes de Izquierdas-Contracorriente

Aitor Martínez, rappresentante degli studenti nel Consiglio di Scienze Politiche e Amministrazione – Università di Barcellona – Rebel-lió a les Aules/Contracorrent

Alejandro Arias, portavoce della corrente giovanile Contracorriente – Madrid

Pablo Castilla, portavoce della corrente giovanile Contracorriente – Barcellona

Clara Mallo, portavoce di Pan y Rosas – Madrid

Irene Ruiz, portavoce di Pan y Rosas – Burgos

Antonio Litov, fotografo Fotomovimiento – Barcellona

Diego Lotito, giornalista, editore di IzquierdaDiario.es

Antoni Sesi, giornalista, editore di EsquerraDiari.cat

Brasile:

Movimento Revolucionário de Trabalhadores (MRT, membro della FT-CI)

Alternativa socialista

Corriente Socialista de los Trabajadores (CST), ITU-CI

Plinio de Arruda Sampaio Junior – economista ed editore di Contrapoder

Vladimir Safatle – filosofo, professore all’Università di San Paolo

Gonzalo Rojas, politologo, professore all’Università Federale di Campina Grande

Luciano Mendonça de Lima, professore di storia all’Università Federale di Campina Grande (UFCG)

Roberto de Sousa Miranda – Università Federale di Agreste di Pernambuco

Danilla Aguiar, Professore, Dipartimento di Educazione, Università Federale di Rio Grande do Norte.

José Luciano Queiroz Aires, professore di storia Università federale di Campina Grande (UFCG)

Darcon Sousa, professore di amministrazione e contabilità Università federale di Campina Grande

Lucianna da Gama Fernandes Vieira – Professore di Ingegneria dei Materiali – Università Federale di Campina Grande (UFCG)

Claudia Maria da Costa Gomes – Professore di Lavoro Sociale – Università Federale di Paraíba (UFPB)

Adriano Nascimento, professore di Teoria Politica – Università Federale di Alagoas (UFAL)

Ronaldo Laurentino de Sales Júnior – Professore di Sociologia Università Federale di Campina Grande (UFCG)

Pablo Thiago Correia de Moura – Professore EBTT Sociologia – Istituto Federale di Pernambuco (IFPE)

Joyce Amâncio de Aquino Alves – Professore di scienze umane presso l’Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira-UNILAB

Antônio Lisboa Leitão de Souza, professore di educazione Università Federale di Campina Grande (UFCG)

Janaína Freire dos Santos – Professore di Storia presso l’Istituto di Sostegno all’Università di Pernambuco – IUAPE

José Ferreira Júnior – Professore di Storia, Collegio di Formazione per Insegnanti

Aliceane de Almeida Vieira – Professore di lavoro sociale – Università Statale di Paraíba (UEPB)

José Irelanio de Ataide, professore di educazione sul campo all’Università Federale di Campina Grande (UFCG) – Presidente dell’Associazione degli insegnanti dell’Università Federale di Campina Grande (Adufcg)

Denise Cristina Ferreira – Professore, Dipartimento Infermieristico, Università Federale di Campina Grande (UFCG)

Laudicéia Araújo Santana – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba- Campus Campina Grande

Luiz Henrique Schuch, professore dell’Università Federale di Pelotas (UFPEL)

Iuri Tonelo – sociologo, ricercatore post-doc all’Università Federale di Pernambuco

Simone Ishibashi – Dottorato in Economia Politica Internazionale Università Federale di Rio de Janeiro

André Barbieri – dottorando in Scienze Sociali all’Università Federale di Rio Grande do Norte

Edison Urbano – dottorando in Economia Politica Mondiale all’Università Federale dell’ABC

Fernanda Peluci – direttore del sindacato dei lavoratori della metropolitana di San Paolo (2019/2022)

Rodrigo Tufão – direttore dell’Unione dei lavoratori della metropolitana di San Paolo (2019/2022)

Francielton Bananeira Reis – direttore del sindacato dei lavoratori della metropolitana di San Paolo (2019/2022)

Marília Cristina Ferreira – direttore del sindacato dei lavoratori della metropolitana di San Paolo (2019/2022)

Marcello Ferreira dos Santos “Pablito” – Direttore del sindacato dei lavoratori dell’USP

Adriano Favarin – Direttore del sindacato dei lavoratori dell’USP

Babi Dellatorre – Direttore del sindacato dei lavoratori dell’USP

Claudionor Brandão – licenziata politica USP

Marcella Campos – direttrice statale dell’APEOESP (Unione degli Insegnanti di Educazione Ufficiale dello Stato di San Paolo)

Maíra Machado – Consiglio statale APEOESP

Luciana Vizzotto – Consiglio statale APEOESP

Elisa Campos – coordinatrice del Centro Accademico di Filosofia (CAFCA), UFMG

Lina Hamdan Resende Morais – Rappresentante degli studenti di arti visive UFMG

Marie Castaneda – Centro Accademico delle Scienze Sociali Marielle Franco UFRN

Carolina Cacau – – insegnante alla scuola statale di Rio de Janeiro

Flavia Valle – insegnante a Minas Gerais e Master in Educazione della UFMG

Val Muller, insegnante a Rio Grande do Sul

Claudionor Brandão – politico licenziato USP

Letícia Parks – Quilombo Vermelho

Danilo Magrão – Edições Iskra

Diana Assunção – per il Movimento Revolucionário de Trabalhadores

Cile:

Partido de los Trabajadores Revolucionarios (PRT, sezione cilena della FT-QI)

Movimiento Socialista de las y los Trabajadores

Socialismo rivoluzionario

Fuerza Unidad y Lucha

Rivista El Porteño

Fuerza 18 de Octubre

Frente por la unidad de la Clase Trabajadora

Natalia Sanchez, medico e consigliere comunale di Antofagasta

Andrés Figueroa Cornejo, Giornalista

Miguel Fonseca, accademico, attivista dei diritti umani

Sandra López Dietz, giornalista, Accademico

Lester Claderón, lavoratore industriale e dirigente sindacale, candidato a deputato del distretto 3, Antofagasta

Galia Aguilera, professoressa, candidata come senatrice per Antofagasta

Jaime Rodriguez, dirigente del Sindicato de Obreros Metalurgistas Unidos, candidato al CORE per la provincia di Antofagasta.

Ramiro Díaz, dirigente del Sindicato de Obreros Metalurgistas Unidos

Daniel Vargas, avvocato del lavoro e per i diritti umani, candidato a deputato per il Distrito 3, Antofagasta.

Silvana González, dirigente del sindacato Aseo dell’ospedale regionale di Antofagasta, Salud Siglo XXI.

Sebasthian Valdivia, dirigente del Sindicato del Aseo del Hospital Regional de Antofagasta, Salud Siglo XXI.

Noella Sels, dirigente del Sindicato del Aseo del Hospital Regional de Antofagasta, Salud Siglo XXI.

Patricia Romo, direttrice del Consiglio di gestione comunitaria dell’Associazione degli insegnanti di Antofagasta

Alexia Clares, presidente del Centro de Estudiantes Escuela Técnica de Antofagasta

Daniela Avilés, delegata dell’Unione Insegnanti e Professionisti dell’Educazione della Scuola Padre Patricio Cariola di Antofagasta

Carla Ramírez, rappresentante del sindacato degli insegnanti della scuola Padre Patricio Cariola di Antofagasta

Nancy Lanzarini, rappresentante del sindacato degli insegnanti della Scuola Tecnica di Antofagasta

Danisa Guerra, rappresentante della scuola spagnola di Antofagasta

Raúl Muñoz, dirigente sindacale, Federación Nacional Trabajadores de la Salud, Ospedale Barros Luco Trudeau, Santiago

Carlos Castro, dirigente dell’ANEF Arica.

Dauno Tótoro, Dottore in Storia, candidato al Distretto 10 Deputati, Santiago del Cile

Jo Cáceres, dirigente sindacale Asociación de Funcionarios Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, candidata per il distretto 12, Santiago del Cile

Valeria Yañez, attrice, candidata per il distretto congressuale 13, Santiago del Cile

Bárbara Brito, ex vicepresidente FECH 2017, candidata Core, professoressa, Santiago del Cile

Antonio Páez, dirigente sindacale, candidato per il distretto 8, Valparaiso

Camila Delgado, dirigente sindacale, candidata per il distretto 23, Temuco

Camilo Jofré, professore, candidato alla legislatura del Distretto 1, Arica

Fernanda Morales, candidata a consigliera regionale, Distrito 1, Arica

Leonardo Mallea Zapata, cantantautore cileno, cantante dei Manual de Carroña

Fabián Puelma, avvocato, editore di La Izquierda Diario Chile

USA:

Scott Cooper, ricercatore, Massachusetts Institute of Technology

Tatiana Cozzarelli, comitato editoriale di Left VoiceSa



Michael Goldfield, storico

Robin D. G. Kelly, Università di Los Angeles

Charlie Post, Università della città di New York

Tristan Taylor, Detroit Will Breathe e Left Voice

Julia Wallace, comitato editoriale di Left Voice

Central Ohio Revolutionary Socialists

Denver Communists

Left Voice

Rivista Tempest



Francia:

Anasse Kazib, delegato del sindacato ferroviario e candidato di Révolution Permanente alle elezioni presidenziali del 2022

Éric Bezou, operaio ferroviario licenziato e figura della lotta contro le molestie sul lavoro

Clément Allochon, delegato Sud Rail per gli uffici di Châtillon

Laura Varlet, delegata ferroviaria di Sud Rail, regione di Parigi

Mathieu Relin, delegato del sindacato ferroviario Sud Rail, Mulhouse

Nadia Belhoum, autista, CGT RATP

Yassine Jioua, autista, CGT RATP

Fred Lievrot, autista, Solidaires RATP

Adrien Cornet, delegato CGT della raffineria di petrolio di Grandpuits

Paul Feltman, delegato CGT della raffineria di petrolio Grandpuits

Vincent Duse, delegato CGT di Peugeot, Mulhouse

Gaëtan Gracia, delegato CGT nelle officine Haute Garonne, subappalto di Airbus

Raphael Cherfy, delegato CGT Chronodrive, Tolosa

Rozenn Kével, licenziata Chronodrive, militante della CGT e della corrente femminista rivoluzionaria Du Pain et des Roses

Marie Laure Charchar, segretaria generale della CGT Blanchisserie del Centro Ospedaliero di Bordeaux

Christian Porta, delegato CGT al mulino alimentare Neuhauser, Mosella

Marion Dujardin, insegnante di belle arti alla scuola primaria, Sud Education 93

Elise Lecoq, insegnante di storia e delegata sindacale SNES, a Seine St Denis

Diane Perrey, insegnante di storia, Tolosa

Ariane Anemoyannis, attivista di Révolution Permanente e delegata del collettivo studentesco Le Poing levé al consiglio di amministrazione dell’Università di Parigi 1 Panthéon Sorbonne

Philomène Rozan, militante di Révolution Permanente e delegata del gruppo studentesco Le Poing levé al consiglio di amministrazione dell’Università di Parigi

Léo Valadim, militante di Révolution Permanente e del collettivo studentesco Le Poing Levé

Petra Bernus, militante di Révolution Permanente e delegata del corpo studentesco Le Poing levé al consiglio di amministrazione dell’Università di Bordeaux Montaigne

Alberta Nur, militante di Révolution Permanente e delegata del collettivo studentesco Le Poing levé al consiglio di amministrazione dell’Università di Tolosa le Mirail

Anna Ky, attivista del collettivo rivoluzionario femminista Du Pain et des Roses

Flora Carpentier, membro del comitato di redazione di Révolution Permanente

Elsa Marcel, avvocato del lavoro e militante di Révolution Permanente

Daniela Cobet, membro del consiglio di amministrazione di Révolution Permanente

Germania:

Revolutionäre Internationalistische Organisation (RIO, membro della FT-CI)

Oskar Fischer, sociologo, RIO

Stefan Schneider, politologo, RIO

Charlotte Ruga, infermiera ostetrica, RIO

Tabea Winter, studente, RIO

Yunus Özgür, tirocinante all’ospedale Vivantes di Berlino, RIO

Ferat Ali Kocak, deputato DIE LINKE per Neukölln nel parlamento provinciale di Berlino

Manuel Wüllner, Piattaforma della Sinistra Anticapitalista (AKL), Bünde

Alexander Kalteis, Piattaforma della Sinistra Anticapitalista (AKL), Bünde

Nathaniel Flakin, storico, comitato editoriale di Left Voice, Berlino

Italia:

Frazione Internazionalista Rivoluzionaria (FIR, organizzazione simpatizzante della FT-CI)

Partito Comunista dei Lavoratori (PCL)

Giacomo Turci, giornalista, direttore de La Voce delle Lotte e amministratore dell’Archivio Internet Marxista – Italia

Gianni Del Panta, ricercatore in scienze politiche, Scuola Normale Superiore, e direttore della rivista Egemonia

Massimo Civitani, sindacato SI Cobas, comitato provinciale di Roma

Matteo Salemme, metalmeccanico, membro della direzione provinciale del sindacato FIOM di Parma, corriente “Il sindacato è un’altra cosa”

Scilla Di Pietro, portavoce de Il Pane e le Rose – Pan y Rosas Italia

Iside Gjergji, Centro di studi sociali, Università di Coimbra

Luca Tremaliti, direzione nazionale FILT-CGIL

Salvatore de Lorenzo, ricercatore all’Università di Bari, iscritto CUB-Sur

Messico:

Movimiento de las y los Trabajadores Socialistas (MTS, sezione messicana della FT-QI)

Manuel Aguilar Mora, storico e professore universitario, Liga de Unidad Socialista

Ricardo Martinez Lacy, professore universitario, Liga de Unidad Socialista

Flora Aco González, dipendente statale reinstallata, ex aspirante a candidata del Frente de Izquierda Anticapitalista en la Ciudad de México, MTS

Sulem Estrada, insegnante di scuola secondaria, ex candidato anticapitalista al Congresso di Città del Messico, gruppo Nuestra Clase e MTS

Mario Caballero, MTS

Pablo Oprinari, coordinatore della rivista Ideas de Izquierda Mexico

Barbara Funes, redattrice di La Izquierda Diario México

Alejandra Santamaria e Victor Escalante, lavoratori dell’ostruzione, licenziati nella lotta della Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Nancy Cazares y Alex Osorio, ex prigionieri politici del 10 giugno 2013, MTS

Aldo Santos, insegnante, MTS

Miriam Hernandez, lavoratrice della UNAM ed ex candidata anticapitalista a Città del Messico per il MTS

Alejandra Sepúlveda e Ameyalli Amador, lavoratori statali licenziati e reintegrati, Campagna per il lavoro dignitoso

Yara Villaseñor, Agrupación de Mujeres y Diversidad Pan y Rosas Mexico

Josselyn Espinosa, Agrupación de Mujeres y Diversidad Pan y Rosas Mexico

Regno Unito:

Alex Callinicos, professore emerito di studi europei, King’s College di Londra

Sebastian Budgen, Senior Editor Verso Books, membro del comitato editoriale Historical Materialism

Bolivia:

Elio Aduviri, ex segretario di Conflictos, SITRASABSA (Sindicato de Trabajadores de Servicios Aeroportuarios Boliviano S.A.), Aeropuerto de El Alto, Bolivia.

Rubén Herrera Casas, leader locale del distretto 7 di El Alto. Ex direttore di stabilimento di TEA (Taller Externo de El Alto – EXBOL).

Gerardo Ortega, lavoratore di base e dirigente nel sistema sanitario di La Paz

Freddy Choque Tancara, delegato del Magisterio Rural del Departamento de La Paz, Bolivia.

Silvia Requena, Professore Emerito della Laurea in Psicologia, Facoltà di Lettere e Filosofia. Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) de La Paz, Bolivia.

Lorgio Orellana. Professore di ricerca alla Universidad Mayor de San Simón (UMSS) di Cochabamba, Bolivia.

Gabriela Ruesgas, professoressa della carriera di sociologia, Facultad de Ciencias Sociales. Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) de La Paz, Bolivia.

Javo Ferreira, attivista della Liga Obrera Revolucionaria por la Cuarta Internacional LOR-CI, Bolivia

Violeta Tamayo, attivista di Pan y Rosas Bolivia e de La Liga Obrera Revolucionaria por la Cuarta Internacional LOR-CI.

Uruguay:

Corriente de Trabajadores Socialistas (CTS – membro della FT-CI)

Damián Recoba, editore de La Izquierda Diario Uruguay

Sebastián Artigas, membro della famiglia degli scomparsi, Uruguay

Ricardo Curcho, membro del Sindicato de Trabajadores del Gas de Montevideo – UAOEGAS, Uruguay

Karina Rojas, Fernanda Parlade e Florencia Brum, attiviste del gruppo di donne Pan y Rosas, Uruguay

Julieta Spinelli, Victoria Valenti e Martina Lepra, insegnanti e attiviste del gruppo di donne Pan y Rosas, Uruguay

Daiana Álvez, studentessa di infermieristica e membro del gruppo di donne Pan y Rosas, Uruguay

Ana Martínez, attivista QUEER del movimento LGTIBQ+, Uruguay

Alfredo Fonticelli, giornalista e scrittore, Uruguay

Martín González, docente dell’Università della Repubblica e giornalista de La Izquierda Diario Uruguay

Guidaí Parrilla, docente dell’Università della Repubblica, Uruguay

Perù:

Corriente Socialista de las y los Trabajadores (CST, organizzazione simpatizante della FT -QI)

Franz Fernández. Segretario di organizzazione del Fronte per la difesa degli interessi di Majes-Arequipa.

Diana Solís. Segretario generale del sindacato dei lavoratori dell’audiovisivo. Lima-Perú.

José Luis Ramos Salinas, professore presso il Dipartimento di Sociologia e la Scuola Superiore dell’Università Nazionale San Agustín di Arequipa, Perù.

Oscar Panty Neyra, docente universitario e post-laurea presso l’Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna.

Cecilia Quiroz, leader di Pan y Rosas Perú e la Corriente Socialista de las y los Trabajadores.

Henry Fuentes Macedo. Segretario generale del sindacato dei lavoratori di Gloria-Arequipa Leche.

Franklin Fernández Bravo. Presidente del Fronte di Difesa di San Juan del Alto.

Silvia Mahuiri Quispe. Segretario generale dell’Unione Agroindustriale della Pampa Baja de Majes.

Alain Elisban Calcina Puma. Comunicatore sociale Puno-Perú.

Carlos Palacios Guillen. Ex segretario provinciale del sindacato delle costruzioni civili di Arequipa, segretario della cultura della Federazione nazionale delle costruzioni civili del Perù.

Felipe Valenzuela Pérez. Rappresentante dell’Associazione dei lavoratori CAS e dei terzi.

Jem Paredes, portavoce della Asociación de Trabajadores CAS y Terceros del Ministerio de Salud.

Carla Chingay. Trabajadora del settore salud e rappresentante del Colectivo Tercero Nunca Más.

Víctor Medina Contreras, Ex-Segretario Generale Sindicato CUT Gerencia Red Asistencial Arequipa ESSALUD.

Juan Carlos Jaquehua Villalobos. Professore ed ex decano del Collegio degli Insegnanti di Arequipa-Perù.

Aurelio Apaza Apaza. Presidente dell’Associazione dei laureati e diplomati della Scuola Nazionale delle Arti Carlos Baca Flor de Arequipa AGENA.

Alejandro Maque Conde. Direttore dell’Associazione degli agricoltori di Majes-Arequipa.

Rene Valeriano Puicana. Segretario giovanile dell’Associazione degli agricoltori di Majes.

María Beatriz Castillo Acuña. Presidente dell’Associazione Culturale Mamá Goyita Tacna.

Marat Santos Huamán. Centro de Estudios Filosóficos Dialecticum Arequipa-Perú.

Ynes Amanda Peña. Insegnante, Arequipa.

Emilio Barreto Vizcarra. Ex dirigente ministeriale di Arequipa e attivista della Corriente Socialista de las y los Trabajadores CST.

Santiago Quispe Tacuri. Insegnante di educazione primaria ad Arequipa.

Amelia Huamani Huamantuco. Segreteria di Economia dell’Associazione Agricola di Majes.

Guillermo Contreras. Segretario di organizzazione del sindacato dei lavoratori dell’elettricità di Tacna.

D’anyelo Ramos Ilaquita. Delegato dei lavoratori agricoli di SENASA-Moquegua.

Mellisa Ascuña Centella. Insegnante e attivista di Pan y Rosas Perú.

Mellissa Angermuller. Insegnante e attivista di Pan y Rosas Perú.

Victoria Ruiz. Attivista del lavoro e attivista della Corriente Socialista de las y los Trabajadores.

Julio Cesar Blanco Barrera. Professore e attivista della Corriente Socialista de las y los Trabajadores.

Venezuela:

Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS, membro della FT-CI)

Ángel Arias, sociologo – UCV e membro della LTS

Humberto Zavala, Dottore in Educazione -UNEFM

Leander Pérez G. – membro di Organización En Común e cofondatore di Alternativa Popular Revolucionaria (APR)

Suhey Ochoa – Studente di Scienze Politiche – Pan y Rosas Venezuela

Albert Sánchez, lavoratore della Siderúrgica del Orinoco (Sidor) e membro della LTS

David Rivas, studente di sociologia – Juventud Barricada

Costa Rica:

Organizzazione socialista rivoluzionaria (OSR, membro della FT-CI)

Esteban Fernández, professore UCR, leader fondatore dell’OSR

Fernanda Quirós, leader di Pan y Rosas Costa Rica

Paola Zeledón, redattrice di La Izquierda Diario Costa Rica

Meylin Murillo, leader di Organizate: Por una juventud revolucionaria.

Carlos Coronado Vargas, segretario generale del Movimento di Azione Popolare (MAPUZ)

Allen Cordero Ulate, profesor jubilado Universidad de Costa Rica y activista.

José René Tamariz Corea, leader dell’opposizione nella Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza APSE

Canada:

Sam Eric, Workers Action Movement Grass Roots Collective, Toronto

Rob Lyons, ex membro dell’Assemblea Provinciale del Saskatchewan

Alex Reavie, saldatore, Alberta

Grecia:

Panagiotis Sotiris, giornalista, Atene, Grecia

Manos Soufoglou, Comitato centrale di OKDE-Spartakos, Comitato centrale di coordinamento di ANTARSYA, Consiglio dell’Associazione degli architetti, Atene, Grecia

Cuba:

Rivista online Comunistas

Frank García Hernandez, sociologo e storico marxista, membro del comitato editoriale di Communistas

Alejandro Esteve, studente universitario e membro del comitato di redazione di Communistas

Yunier Mena Benavides, poeta e militante marxista, membro del comitato di redazione di Communistas

Leonardo Romero Negrín, studente di fisica, La Habana

Altri paesi:

Raquel Varela, storica, Portogallo

Jenny Duque, sociologa e corrispondente de La Izquierda Diario in Colombia