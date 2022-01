Da settimane si stanno diffondendo in tutto il mondo i timori sulla possibilità di un’invasione russa dell’Ucraina, che comporterebbe una risposta degli Stati Uniti e della NATO che potrà andare dalle sanzioni all’aggressione militare. Anche se questa è più una manovra difensiva russa di fronte a decenni di invasione occidentale nella sfera d’influenza della Russia in un quadro di confronto tra potenze.

1. Cosa sta succedendo in Ucraina?

Nell’Europa dell’Est si sta sviluppando una crisi geopolitica che ha spinto i principali leader mondiali a mettere sul tavolo un conflitto congelato dal 2014, che fino a poco tempo fa non rappresentava più di qualche scaramuccia isolata. L’ultima escalation di violenza nella primavera del 2021 ha aumentato i combattimenti come risultato del fallimento totale dei colloqui di pace tra Russia, Ucraina ed Europa.

La propaganda imperialista si è dedicata a mostrare che da allora la Russia ha nuovamente ammassato truppe (oltre 100.000 soldati e veicoli militari) lungo i confini ucraini, facendo scattare i campanelli d’allarme in Occidente (USA e UE) che Mosca sta progettando una nuova aggressione militare contro il paese. Gli Stati Uniti hanno risposto minacciando di schierare 8.500 soldati nell’Europa orientale e hanno ordinato ai familiari del personale dell’ambasciata statunitense nella capitale ucraina Kiev di lasciare il paese, dando l’impressione che un attacco sia imminente.

Va notato che il movimento delle truppe russe è un modo per bilanciare le forze di fronte a diversi anni di dispiegamenti di truppe della NATO nei paesi dell’Europa orientale. Lì la NATO ha effettuato esercitazioni militari con decine di migliaia di truppe ogni anno con l’Ucraina, tra cui Sea Breeze e Rapid Trident. Questa politica più aggressiva dell’imperialismo americano si è espressa nel “vertice della democrazia” convocato da Joe Biden per porre limiti alla Russia e alla Cina che “cercano una giustificazione per guidare il mondo”.

Dalla caduta dell’Unione Sovietica, gli Stati Uniti, a capo della NATO, hanno perseguito una strategia di accerchiamento e riduzione dell’influenza russa per prevenire la sua ascesa al potere, un obiettivo condiviso da gran parte dell’establishment statunitense durante gli anni ’90, nonostante il fatto che la Russia stesse subendo una catastrofe sociale ed economica. Queste linee principali sono espresse nel pensiero dell’ex consigliere di Barack Obama e “neorealista” Zbigniew Brzezinski nel suo famoso libro The World Chessboard (Lo scacchiere mondiale), in cui espone l’importanza di dominare l’Ucraina per impedire alla Russia di diventare una grande potenza.

Questo obiettivo andava di pari passo con la trasformazione del paese in una realtà semi-coloniale, cioè degradare e sottomettere l’oligarchia russa emersa dopo la caduta dell’URSS e la restaurazione capitalista di tutto lo spazio post-sovietico. Un processo principalmente sotto la tutela dell’oligarchia russa nell’ultimo decennio del XX secolo. Putin è stato in grado di frenare questo dopo il 1999, in parte perché ha ereditato l’arsenale nucleare sovietico e a causa del ciclo di aumento dei prezzi degli idrocarburi negli anni 2000, che gli ha permesso di ottenere una maggiore autonomia relativa, ma non di raggiungere lo status di una grande potenza.

Tra il 1999 e il 2004, l’avanzata della NATO ha significato l’adesione di paesi dello spazio post-sovietico sia all’Alleanza Atlantica che all’Unione Europea, tra cui Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e i paesi baltici Lettonia, Estonia e Lituania, poi Romania, Bulgaria, Slovacchia e Slovenia. Queste aggiunte hanno permesso di posizionare sia le truppe che le strutture militari nella sfera d’influenza della Russia. Nel 2008, l’anno della breve guerra in Georgia, gli Stati Uniti e la NATO hanno mantenuto basi militari intorno a gran parte del gigante asiatico, se includiamo paesi dell’Asia centrale come l’Uzbekistan, il Turkmenistan e il Tagikistan, che hanno dato il permesso di entrare in Afghanistan da lì. [1] Vantaggi che implicavano non solo l’influenza politica e militare dell’atlantismo, ma anche l’approfondimento dell’espropriazione e del disciplinamento del movimento operaio in tutti questi paesi man mano che i rapporti sociali di produzione capitalisti irrompevano nell’ordine mondiale neoliberale dopo l’esperienza sovietica (sebbene burocraticamente deformata). D’altra parte, hanno permesso agli Stati Uniti di stringere le proprie viti sull’Unione Europea, che dopo l’unificazione della Germania aspirava allo status di potenza con una maggiore autonomia, una domanda espressa non solo nella creazione dell’euro come moneta mondiale, ma anche nel progetto dell’esercito europeo – che è stato troncato dopo la guerra del Kosovo, la quale si è dimostrata strumentale all’installazione permanente di basi NATO in Europa.

Inoltre, gli Stati Uniti stanno cercando di ottenere una quota del mercato energetico europeo, la principale fonte di valuta estera della Russia. Donald Trump annunciò nel 2017 di rafforzare, con l’incoraggiamento della Polonia e contro il parere della Germania, l’approvvigionamento nord-sud dell’Europa trasportando il gas dal terminale GNL di Świnoujście (Polonia) al resto dell’Europa centrale, per competere con i gasdotti russi da est [2].

Le prossime sulla lista della NATO erano l’Ucraina e la Georgia, due linee rosse che la Russia non permetteva all’Occidente di superare, vedendo minacciati i suoi interessi vitali – un progetto geopolitico capitalista con la Russia come potenza cardine. Durante la breve guerra in Georgia nel 2008, Putin ha deciso di sostenere i separatisti in Abkhazia e Ossezia del Sud. Tuttavia, la NATO non ha mai abbandonato l’obiettivo di portare il paese nell’alleanza, ma c’era un limite. Poco dopo, l’Albania e la Croazia si sono unite… L’Ucraina tornava ad essere un obiettivo.

2. Come è iniziato il conflitto in Ucraina?

È iniziato tra la fine del 2013 e l’inizio del 2014 dopo la caduta del presidente ucraino Viktor Yanukovych per aver seguito un percorso che favoriva l’influenza russa sul paese e, al contrario, prendendo le distanze da un accordo di libero scambio con l’Europa. Questo ha portato a manifestazioni di massa nella centrale piazza Maidan di Kiev, conosciuta come Euromaidan per la sua affinità con l’Unione Europea.

Yanukovych è stato sostituito da un nuovo governo a Kiev che era filo-occidentale e anti-russo fino al midollo, composto da una coalizione comprendente frange ultranazionaliste.

Di fronte alla minaccia di perdere il paese alleato, Putin ha inviato truppe non segnate per impadronirsi dei governi delle zone filorusse dell’Ucraina, cioè Crimea, Lugansk e Donetsk. La Crimea è stata immediatamente annessa tramite un referendum che la stragrande maggioranza dei paesi stranieri non ha riconosciuto, e i separatisti hanno formato l’autoproclamata Repubblica Popolare di Donetsk e la Repubblica Popolare di Lugansk che hanno combattuto per l’autonomia dal governo centrale ucraino e imposto regimi autoritari.

Da allora, il nuovo governo ucraino, composto da un ampio settore nazionalista, sta combattendo contro i separatisti filorussi nella regione del Donbass sostenuta dalla Russia. Il conflitto ha consolidato una spaccatura di lunga data nella società ucraina, ma che è andata approfondendosi dopo il crollo dell’Unione Sovietica e l’indipendenza dell’Ucraina nel 1991, tra un settore che cerca di adottare un percorso legato all’Occidente e un altro che guardava alla Russia per legami etno-linguistici, economici e politici.

Il conflitto ha assunto dimensioni internazionali dopo l’abbattimento di un aereo passeggeri della Malaysian Airlines nel 2014 nella regione controllata dai separatisti (le indagini hanno stabilito che si trattava di un missile russo). Dal febbraio 2015, Francia, Germania, Russia e Ucraina hanno cercato di negoziare una cessazione della violenza attraverso gli accordi di Minsk. L’accordo include disposizioni per un cessate il fuoco, il ritiro delle armi pesanti e il pieno controllo del governo ucraino su tutta la zona del conflitto. Tuttavia, gli sforzi per raggiungere un accordo diplomatico e una risoluzione soddisfacente non hanno avuto successo.

Negli ultimi anni la NATO ha rinforzato la propria presenza in tutta l’Europa orientale per scoraggiare una possibile futura aggressione russa in altre parti d’Europa. Da parte sua, la Russia ha effettuato attacchi informatici sul suolo ucraino che hanno colpito l’elettricità di centinaia di migliaia di persone e grandi aziende. Da parte sua, l’Ucraina ha ripetutamente chiesto l’adesione alla NATO e all’UE, ma è stata sistematicamente respinta per evitare le ire della Russia.

Durante gli otto anni di guerra entrambe le parti hanno sostenuto i loro partner sul campo di battaglia. Gli Stati Uniti hanno investito 600 milioni di dollari all’anno per sostenere il governo ucraino, insieme ad armi e consiglieri militari, mentre la NATO ha sistematicamente condotto esercitazioni sui confini, sul Baltico e sul Mar Nero. E anche in questi giorni Biden ha preso in considerazione l’invio di migliaia di truppe nel Baltico e nell’Europa orientale, comprese le navi da guerra. La Russia ha anche dato grandi contributi ai separatisti, sia finanziariamente, comprando carbone e altre risorse minerarie, sia come supporto militare, e insieme ai suoi alleati, come la Cina, ha effettuato esercitazioni militari nei mari.

3. Qual è l’attuale controversia?

Sia gli Stati Uniti che la Russia hanno intensificato la loro retorica per costringere l’altro a soddisfare le proprie richieste. La Russia cerca un ritiro degli Stati Uniti e della NATO dal suolo ucraino per motivi di sicurezza nazionale. Ma anche per porre un limite all’avanzata sistematica dell’Alleanza Atlantica verso est, cosa che preoccupa la Russia dalla guerra fredda. Anche se la NATO ha confermato che non interverrebbe per aiutare Kiev in caso di attacco e la risposta dell’Unione Europea sarebbe limitata alle sanzioni, un intervento non può essere completamente escluso – per il momento continua a fornire sostegno militare e finanziario al governo ucraino.

Così, a metà dicembre 2021, il ministero degli Esteri russo ha emesso una serie di richieste che includevano il divieto per l’Ucraina di aderire alla NATO e il ritiro delle truppe e delle installazioni militari nei paesi che hanno aderito all’alleanza dopo il 1997, che comprenderebbe gran parte dell’Europa orientale, tra cui la Polonia, i paesi ex sovietici di Estonia, Lituania, Lettonia e i Balcani.

In breve, Putin vuole garanzie che all’Ucraina non sarà mai permesso di unirsi alla NATO; che ai paesi NATO lungo il lungo confine Russia-NATO non sarà mai permesso di ospitare significative forze militari della NATO; e che le sanzioni imposte per l’invasione del 2014, e per gli attacchi al gas nervino Skripal nel Regno Unito e il tentato assassinio del suo avversario politico Alexainder Navalny saranno revocate.

Gli Stati Uniti e gli alleati della NATO hanno respinto queste richieste e hanno avvertito la Russia di ritorsioni in caso di invasione dell’Ucraina, comprese le sanzioni economiche, mentre un altro pacchetto di assistenza militare è stato distribuito all’Ucraina, comprese le armi leggere (missili Stinger) e altre armi difensive.

Queste minacce tra le due parti hanno fatto riprendere i venti di guerra tra la Russia e gli Stati Uniti e la NATO.

4. Ci sarà una guerra su vasta scala?

Un tale scenario è improbabile. Infatti, gli Stati Uniti sono disposti a soprassedere a una incursione limitata russa. Mentre alcuni responsabili politici negli Stati Uniti credono che la Russia possa effettuare un grande attacco, altri vedono un tale scenario come remoto perché Putin può causare danni estesi attraverso metodi di guerra asimmetrica come gli attacchi informatici.

Cedere a Putin potrebbe essere costoso per Biden a un anno dalla sua presidenza e dopo diverse crisi politiche nel governo. Anche se conserva una certa lucidità, avendo recentemente dichiarato che l’Ucraina è lontana dall’entrare nella NATO per mettere un freno alla situazione. Al di là di questo, nessuna delle due parti è in grado (o interessata) a sostenere una guerra le cui caratteristiche potrebbero essere monumentali. Tuttavia, gli errori di calcolo possono essere costosi, e quelli che giocano con il fuoco possono scottarsi.

Per Biden e i suoi alleati in Occidente, significherebbe entrare in una nuova guerra eterna nel mezzo del loro relativo declino, che è diventato evidente dopo il disastro in Afghanistan; inoltre, gli Stati Uniti stanno cercando di concentrare i loro sforzi nel quadrante asiatico-pacifico per contenere la Cina. Per Putin, che guida un gigante dai piedi d’argilla, sarebbe approfondire la propria crisi interna di un’economia dipendente dagli idrocarburi. D’altra parte, Putin si trova in una situazione di basso sostegno popolare al suo governo. Nel 2014 la guerra in Ucraina ha catapultato il presidente al 90% dei consensi, il che potrebbe suggerire che uno dei suoi obiettivi è quello di riconquistare il sostegno respingendo l’Occidente e mostrandosi come una figura forte. Ma vale anche la pena di chiedere:

5. Qual è l’importanza strategica dell’Ucraina?

L’Ucraina è diventata un centro di gravità nella rivalità tra grandi potenze che modellerà la politica internazionale nei prossimi anni. Il Congressional Research Service (CRS) ha notato in un recente rapporto che il conflitto in Ucraina ha portato a un cambiamento nella percezione della situazione della “sicurezza globale” da un periodo di imperialismo unipolare degli Stati Uniti a uno definito dalla competizione tra grandi potenze.

L’Ucraina è stata storicamente importante per la Russia. Ci sono profondi legami culturali, economici e politici con l’Ucraina, e in molti modi il paese è centrale per l’identità e la visione del mondo russo. Era la sede di gran parte della produzione agricola dell’Unione Sovietica, delle industrie della difesa e di gran parte dei militari, compresa la Flotta del Mar Nero e parte dell’arsenale nucleare la cui base principale è il porto di Crimea di Sebastopoli. La dissoluzione dell’URSS fu un duro colpo per la Russia, che perse gran parte dell’apparato produttivo della regione, soprattutto le risorse del bacino del Donets (una regione separatista). Gran parte dei gasdotti che forniscono energia all’Europa attraversano anche la regione, il che ci porta alla nuova linea in attesa di approvazione che attraversa il Mar Baltico, Nord Stream 2.

La sua costruzione è stata completata a metà del 2021, collegando direttamente la Germania alle coste della Russia bypassando l’Ucraina, ma la sua approvazione è ancora attesa. Questa è una richiesta implicita nel conflitto ucraino. Questo controllo energetico darebbe alla Russia una maggiore influenza geopolitica nella regione, soprattutto in Europa centrale. Questo è un punto chiave che gli Stati Uniti vogliono evitare, cioè qualsiasi riavvicinamento tra queste potenze. Pertanto, un conflitto permanente senza risoluzioni concrete favorisce questa strategia. Altri obiettivi degli Stati Uniti includono la privatizzazione delle imprese statali come il gigante dell’energia Naftogaz (che contribuisce al 15% del PIL dell’Ucraina), in altre parole, la continuazione dell’espropriazione dello spazio post-sovietico iniziata nel 1991. [3]

D’altra parte, la Russia sta cercando, come parte della sua grande strategia, di proiettarsi su una scala sempre più ampia. A tal fine, l’Ucraina è un pezzo chiave sulla scacchiera a causa del suo accesso al Mediterraneo, al Medio Oriente e al Nord Africa, dove la Russia è un giocatore importante. In questo è anche in competizione con gli Stati Uniti per il controllo degli idrocarburi dall’implementazione del fracking negli anni 2000, da quando l’imperialismo statunitense lotta per una quota del business della vendita di energia all’Europa.

Cosa pensa l’Unione Europea? All’interno dell’UE, le opinioni divergono. In generale, l’asse franco-tedesco cerca di perseguire una strategia diversa da quella degli Stati Uniti. La Germania, che dipende fortemente dagli idrocarburi russi, ha trovato un tacito sostegno per placare Mosca nel presidente francese Emmanuel Macron, che ha suggerito che l’UE dovrebbe guidare i propri colloqui di pace con la Russia. Questo mina ulteriormente l’idea del presunto “fronte unito” della NATO che il segretario di Stato di Joe Biden, Antony Blinken, ha cercato di rappresentare, e potrebbe indicare che la Francia è disposta a scendere a compromessi sull’aggressione russa in Europa orientale. La Germania, da parte sua, ha posto il veto sulle forniture di armi all’Ucraina come richiesto da alcune repubbliche baltiche e fornirebbe solo aiuti medici in caso di conflitto.

Uno dei problemi principali sono le minacce statunitensi di dure sanzioni contro la Russia che distruggerebbero l’economia russa. Questi includono l’esclusione della Russia dal sistema di pagamento globale SWIFT e il taglio del gasdotto Nord Stream 2, tra gli altri. Come commenta Rafael Poch de Feliu, Putin risponde dicendo che questo significherebbe la “completa rottura delle relazioni” con gli Stati Uniti. Dalla Germania, il presidente eletto della CDU Friedrich Merz dice che escludere la Russia da SWIFT sarà “una bomba nucleare per il mercato dei capitali e anche per le relazioni commerciali e i servizi”. Per esempio, non sarà possibile pagare il gas, quindi non ci sarà fornitura. Questo porterebbe a un forte aumento dei prezzi del gas. Inoltre, le banche occidentali detengono 56 miliardi di dollari in società russe. Le aziende europee hanno 310 miliardi di euro collocati in aziende russe, stima il giornale The Economist. Questi milioni diventerebbero automaticamente il bersaglio della risposta russa alle sanzioni.

D’altra parte, questo potrebbe, da un lato, accelerare i processi già in corso in Russia e Cina per utilizzare metodi di pagamento finanziario diversi da quelli americani. I russi con il loro collaudato sistema SPFS, e i cinesi con CIPS (superiore al sistema russo ma ancora lontano da SWIFT). Questo sarebbe un colpo per l’Europa, poiché la Cina è il suo principale partner commerciale ed è fortemente dipendente dal gas russo.

Questo spiega perché è un obiettivo chiave per l’UE raggiungere una maggiore autonomia strategica dagli Stati Uniti a lungo termine.

6.Cosa cercano gli ucraini?

L’attuale situazione di minacce russe ha spinto ancora una volta la popolazione ucraina nelle braccia dell’Unione europea. Dal 2014, dopo il movimento Euromaidan, l’ovest del paese ha dato sostegno al presidente Petro Poroshenko, uomo d’affari miliardario e forte sostenitore dell’integrazione dell’Ucraina nell’UE e nella NATO. Nel 2019, Poroshenko è stato sconfitto da Volodymyr Zelensky, un attore e comico la cui campagna si è basata su un programma anti-corruzione, miglioramenti economici, pace nel Donbass e riconquista della Crimea. La vittoria di un outsider politico è stata letta come espressione della profonda insoddisfazione degli ucraini nei confronti del regime politico e della sua vacillante battaglia contro la corruzione endemica e un’economia nelle mani di un’oligarchia. Il suo governo è stato lontano dal condurre il paese fuori dall’attuale recessione economica e Zelensky ha subito le pressioni dei settori dell’ultradestra per riprendere con la forza le regioni separatiste, cosa che può servire come un modo per dare un calcio alla crisi “verso l’esterno”, mentre all’interno cerca di attaccare i diritti dei lavoratori.

D’altra parte, è interessante che l’opinione di molti ucraini sull’adesione alla NATO e all’UE è mista secondo alcuni sondaggi (che non includono gli abitanti della Crimea e delle regioni contese a est). Più della metà degli intervistati sostiene l’adesione all’UE e solo il 40-50% è a favore dell’adesione alla NATO.

Le autoproclamate Repubblica Popolare di Donetsk e la Repubblica Popolare di Lugansk stanno vivendo un blocco economico che sta soffocando la popolazione con un’alta inflazione. La regione è sostenuta dagli aiuti russi. Ma è insufficiente, portando i governi ad attaccare i salari dei lavoratori e a chiudere le miniere di carbone. Tuttavia, i lavoratori hanno resistito con scioperi chiedendo il pagamento dei salari in vari momenti e per non lavorare in condizioni estreme.

È chiaro che la crisi attuale ha lasciato ferite che continuano ad aprirsi. Almeno 14.000 persone hanno perso la vita e più di 2 milioni sono state sfollate. Gli ucraini sono stati coinvolti in un dramma che non può essere incanalato dai partiti nazionalisti, dall’intervento imperialista degli Stati Uniti o dell’Unione Europea, né dalla Russia con i suoi alleati locali. Nessuna via d’uscita dalla crisi attuale può essere per mano di questi personaggi che lottano per interessi molto lontani dai poveri e lavoratori ucraini che hanno sopportato il peso dell’impatto economico della guerra.

Santiago Montag

Traduzione da La Izquierda Diario

Note

[1] Solo nel 2015 la Russia è riuscita a fare pressione su questi paesi per espellere la NATO da questi territori.

[2] Cfr. La battalla europea del gas natural.

[3] Fatto colorito, Donald Trump nel 2019 ha estorto al governo ucraino di Zelensky di indagare per frode il figlio di Joe Biden, entrato nella gestione del gigante energetico ucraino Burisma, in cambio di aiuti militari.